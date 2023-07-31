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穿牛仔褲去台南玩　美食吃到一半「遇1狀況臉垮」！一票人都遇過

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲到台南旅遊就是要大吃特吃。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

擁有「美食之都」稱號的台南，好吃又便宜一直是讓人喜歡到台南的原因之一，網路插畫家「瞇瞇眼」日前和好友一起去台南玩，一天狂吃8餐，肚子超撐，牛仔褲差點被撐爆，換了寬鬆的褲子後，又可以繼續大吃特吃，提醒要去台南旅遊的人，不要穿太緊身的衣物，貼文一出，網友笑翻狂點頭。

「瞇瞇眼」在Dcard發文，上周與好友一起去台南玩兩天一夜，吃了許多美食，吃完一間後又繼續吃下一間，結果吃到一半時，突然感到肚子怪怪的，「我一臉明顯不舒服，我的朋朋們還很擔心我是不是吃壞肚子，一直問我要不要去廁所」。

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「瞇瞇眼」表示，後來去廁所換了一件寬鬆的褲子，被撐爆的肚子才得到解放，又可以繼續大吃特吃了，「我的肚子太飽啦！肚子已經大到短褲腰的部分感覺要炸開」，並且大力推薦穿洋裝，「拍照的時候好看！也看不出來有肚子」。

貼文曝光，網友們超有感，「之前吃完台南美食騎車回家，快到了想說把牛仔褲的釦子解開好了，摸了一下，才發現早就解開了啊」、「久久回台南一次，但回去一定爆吃的我超有同感，有一次隔天想說為什麼腰跟背的皮膚痛痛的，後來發現原來是前一天吃太飽褲子勒到了」、「上次自己一個人下台南爆吃，吃到消化不良，胃食道逆流」、「去北部跟一個美髮師聊台南，她說她下來五天吃了五十幾樣，還跑去買胃藥」。

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