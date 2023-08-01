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直擊！阿姨「褲沒穿」拿快遞　妹帶奶奶見外送員

阿姨真的很急！沒穿褲子就跑出去拿快遞，還有妹子「帶奶奶見外送員」。（翻自yeah1.com）

▲阿姨真的很急！沒穿褲子就跑出去拿快遞，還有妹子「帶奶奶見外送員」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現在全球風行外送員送貨到家的服務，越南也不例外，有越來越多民眾選擇使用外送員、快遞送貨到家。不過近日有越南網友分享一組影像，只見一名阿姨可能是趕時間，或者是不想讓外送員等太久，竟然做出驚人之舉。

圖片可見該名阿姨可能是不想讓外送員等太久，她竟然在沒穿褲子的狀態下，直接跑出門收貨，只見她下半身只穿著一條肉色內褲，一度讓附近鄉民感到尷尬。這張照片被上傳網路後，立刻引來2萬人按讚，網友們也紛紛猜測「外送員會不會覺得尷尬」。

阿姨只穿一條肉色內褲，就跑出去拿貨。（翻自yeah1.com）

▲阿姨只穿一條肉色內褲，就跑出去拿貨。

另外也有妹子直接穿丁字褲就出門拿貨。（翻自yeah1.com）

▲另外也有妹子直接穿丁字褲就出門拿貨。

不僅這位阿姨，或許是越南天氣熱，先前就有網友陸續PO出姊姊妹妹們的「奇葩收貨」。除了這位阿姨，另外也有身材姣好的妹子，直接穿著丁字褲就出門拿貨。此外，還有不少妹子直接「帶奶奶見外送員」，一度讓外送員感到尷尬，眼神都不知道要放在哪裡。

還有妹子「帶奶奶見外送員」。（翻自yeah1.com）

▲▼還有妹子「帶奶奶見外送員」。

妹子「很有誠意」對待外送員。（翻自yeah1.com）


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