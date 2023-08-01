謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩「只能靠他化解」

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣議會議長謝典林昨日（7月31日）凌晨宣布退出國民黨，為2024總統大選藍營投下震撼彈。前立委蔡正元分析，謝典林在彰化根深蒂固，現在有一件比較麻煩的事情，就是國民黨總統參選人侯友宜跟地方派系沒有交情，加上過去因為四大公投結下梁子，應該主動去化解，只是侯一直忙於市政沒有去做，如今只能靠黨主席朱立倫慢慢去處理。

▲謝典林宣布退出國民黨。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）

「挺郭派」的彰化縣議長謝典林7月31日凌晨透過臉書宣布退出國民黨，此舉被外界解讀為是在替鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統鋪路。對此，侯友宜表示，「尊重、令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走」。

前立委蔡正元在政論節目《頭條開講》中分析，謝典林看起來好像很年輕，但其實已經當了很久的議長，在彰化地區根深蒂固，比較麻煩的是，侯友宜跟這群人都沒有交情，雖然金溥聰說他和地方派系的人感情很好，謝典林卻說不認識他，「所以我不曉得這一盤怎麼操的」。

▲蔡正元認為侯友宜（上圖）現在遇到的問題，得由朱立倫出面處理。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，蔡正元認為，「我同意不只是一個人，不只謝典林一個」，朱立倫當時在徵詢要徵召誰的時候，這些人並沒有被問到，這就是麻煩所在，而且跟侯友宜的過去也有關係，這些議長以前在搞四大公投時，是最拚命的一群，當時侯不贊成四大公投，雙方因此結下梁子。

蔡正元強調，要解開這個梁子必須由侯友宜主動化解，別人化解不了，然而侯一直忙於市政，沒有去做這個動作，比較可惜，如今就只能靠朱立倫慢慢去處理了。