卡努路徑南修！這天起「半個台灣有雨」　周五西南風雨彈接力強襲

▲卡努颱風為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

第6號中度颱風「卡努」31日下午2時中心位於台北東方1050公里之海面上，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進，速度逐漸減慢，預估周四(3日)距離台灣最近。天氣風險公司預估，周三到周五 迎風側的西半部將轉為短暫陣雨天氣，其中中北部山區受地形舉升作用加成，可能有大雨發生機會。

氣象粉專「觀氣象看天氣」分享歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的最新預測指出，對比上一報路徑稍往南調整，在周五（8/4）清晨卡努颱風將來到台灣東北方約200多公里的海面上，此時北部將出現不小的陣風，北部、西半部也會有明顯的雨勢，至於接下來的路徑仍以轉東北遠離的機率較高，但仍不排除有往南偏更接近台灣的可能，「對這個卡努還是不能掉以輕心」。

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▲卡努後期路徑變化大，可能更逼近台灣。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司表示，周四以前颱風將慢慢進入琉球群島南方海面往日本那霸一帶靠近後進入東海。而後期在周五、六颱風進入東海後，則要再觀察後續副熱帶高壓的強度發展，「預期屆時東海北側將逐漸有高壓鞍型場建立，導致後續颱風將有較高的機會出現緩慢往北轉向日本的趨勢。」

天氣風險公司認為，雖然颱風進入東海將保持一定的距離北轉，但其外圍環流寬廣，受到卡努颱風外圍環流帶來的北至西北風影響，周三到周五迎風側的西半部將轉為短暫陣雨天氣，其中中北部山區受地形舉升作用加成，可能有大雨發生機會，務必留意颱風間接帶來的降雨影響。

而現在西南季風緊黏在卡努颱風南側，因此周四、五隨著颱風北上，將帶動西南季風往台灣靠近，屆時轉為迎風面的南部，就開始要留意降雨的影響，亦不排除有局部大雨機會。

氣象局預估，明(8月1日)受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸及北部地區轉為陰短暫陣雨的天氣，降雨機率高，而其他地方仍為晴到多雲，午後在南部地區及各山區有雷陣雨的機會，不過因外圍沉降作用，對流發展會較緩和、零星；隨著颱風逐漸接近，半夜之後中南部也轉為有短暫陣雨的天氣。

▲卡努將再度為台灣帶來大雨。（圖／NCDR）



到了周三、周四(2日、3日)颱風外圍環流影響，西半部地區皆有局部短暫陣雨；北部地區降雨較持續、明顯，且山區累積降雨會更多，請多加留意，中南部降雨較局部、短暫，而東半部大多為多雲，降雨機率較低，因位在背風側，反而要注意東南部地區容易出現焚風，午後山區有局部短暫陣雨。

另外，周五至下周一(4日至7日)西南風影響，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，至於北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼卡努暴風侵襲率，最高在基隆達53%。（圖／中央氣象局）

