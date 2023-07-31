　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，受廣大泡湯客喜愛，去年封閉重新整修後將於8月1日重新營運，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，重新開張的警光山莊將提供平價及更好的設施，為警務人員及遊客帶來更好服務，歡迎全國旅客到關子嶺旅遊帶觀光，體驗這片美麗的自然環境與濃濃的日式溫泉文化氣息。

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，關子嶺警光山莊作為關子嶺的入口地標，擁有最純正的溫泉，從日治時代就開始提供遊客泡湯使用，但因歷時太久，設備老舊，2022年下半年開始，警光山莊進行了耐震補強工程，並在此基礎上進行室內裝修，投入新台幣3300萬元經費，以確保這座建築的結構安全。

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警察局指出，警光山莊共有24間房，這次整修引入民宿風格的裝潢設計，並增設相關無障礙設施，也進行了衛浴、湯池和排水管線的更新工程，同時全棟通過消防設備及室內裝修審查和電力改善，以符合現行法規和安全標準，全面提升住宿品質，除了能發揮以前的功能，同時又能提供平價與更好的旅宿服務。

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關子嶺溫泉位於台南市東側山麓，有全國唯一的泥漿溫泉，素有「台灣四大溫泉」之一的美譽，沿途有水火同源、碧雲寺、大仙寺、福安宮等人氣景點，到達關子嶺後，可徒步健行，經寶泉橋探訪關仔嶺溫泉公園的溫泉露頭、關子嶺溫泉老街、登上天梯及空中廊道可看到關子嶺翠綠山巒、到火王爺廟祈福、紅葉公園賞蝴蝶、經好漢坡至嶺頂公園探訪大成殿及遊客服務中心，健行後到溫泉區泡溫泉。

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關子嶺溫泉含有大量的礦物質與鹽分，俗稱「黑色溫泉」，對護膚及保健有相當之功效，無論春、夏、秋、冬，四季來泡湯都有不同的享受，泡湯後享受甕仔雞、山菜美食，有數十家餐廳、溫泉旅館提供最舒適用餐、住宿服務，隔天可爬雞籠山、大凍山或車行沿著175咖啡公路造訪咖啡屋享受悠閒時光，或到南寮購買青皮椪柑，讓遊客能夠輕鬆暢遊其中。

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

監警聯合稽查追繳註銷號牌　嘉義區半年收繳314付註銷號牌

嘉義市蘭潭國小率先全國　試辦數位平台整合分析合作計畫

全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

嘉義縣首支銀髮街舞團成軍　團員加總破1600歲

馬拉松跑友不菸不嚼檳榔竟罹肺腺癌　定期篩檢提早發現症狀

番路鄉農會強化員工保密認知和行銷概念　開拓農產品市場新藍海

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

監警聯合稽查追繳註銷號牌　嘉義區半年收繳314付註銷號牌

嘉義市蘭潭國小率先全國　試辦數位平台整合分析合作計畫

全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

嘉義縣首支銀髮街舞團成軍　團員加總破1600歲

馬拉松跑友不菸不嚼檳榔竟罹肺腺癌　定期篩檢提早發現症狀

番路鄉農會強化員工保密認知和行銷概念　開拓農產品市場新藍海

快訊／立院三讀修正《性工法》　雇主性騷最重罰100萬

烏克蘭稱東北部「無間斷」激戰　東南部巴赫姆特反攻取得進展

藍高層致電「要我顧侯友宜立場」　謝衣鳯：家人有勸過謝典林

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

台南永續獎獲六都第一！

調整作息生活習慣　有效延緩失智退化

更多熱門

相關新聞

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

台南市永康區中山東路218巷，31日凌晨0時41分許發生有人欲跳樓尋短案，1名男子坐在6樓後方女兒牆上十分危險，台南市消防局119勤務中心據報派出復興、特搜等消防分隊4車11人前往搶救。

柳營蓋焚化爐！台南市政府喊卡：獲得地方同意前不會繼續推動

柳營蓋焚化爐！台南市政府喊卡：獲得地方同意前不會繼續推動

16噸遊覽車市區拋錨　台南3警推300米到寬廣處

16噸遊覽車市區拋錨　台南3警推300米到寬廣處

台南永續獎獲六都第一！

台南永續獎獲六都第一！

即／台南柳營民宅火警　屋主及時逃出3隻狗待援

即／台南柳營民宅火警　屋主及時逃出3隻狗待援

關鍵字：

關子嶺警光山莊黃偉哲台南觀光溫泉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面