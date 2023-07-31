關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

▲台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局經管的關子嶺警光山莊擁有溫泉設施，受廣大泡湯客喜愛，去年封閉重新整修後將於8月1日重新營運，31日上午舉行重新啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，市議員王宣貿、蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人也共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，重新開張的警光山莊將提供平價及更好的設施，為警務人員及遊客帶來更好服務，歡迎全國旅客到關子嶺旅遊帶觀光，體驗這片美麗的自然環境與濃濃的日式溫泉文化氣息。





市長黃偉哲指出，關子嶺警光山莊作為關子嶺的入口地標，擁有最純正的溫泉，從日治時代就開始提供遊客泡湯使用，但因歷時太久，設備老舊，2022年下半年開始，警光山莊進行了耐震補強工程，並在此基礎上進行室內裝修，投入新台幣3300萬元經費，以確保這座建築的結構安全。

警察局指出，警光山莊共有24間房，這次整修引入民宿風格的裝潢設計，並增設相關無障礙設施，也進行了衛浴、湯池和排水管線的更新工程，同時全棟通過消防設備及室內裝修審查和電力改善，以符合現行法規和安全標準，全面提升住宿品質，除了能發揮以前的功能，同時又能提供平價與更好的旅宿服務。

關子嶺溫泉位於台南市東側山麓，有全國唯一的泥漿溫泉，素有「台灣四大溫泉」之一的美譽，沿途有水火同源、碧雲寺、大仙寺、福安宮等人氣景點，到達關子嶺後，可徒步健行，經寶泉橋探訪關仔嶺溫泉公園的溫泉露頭、關子嶺溫泉老街、登上天梯及空中廊道可看到關子嶺翠綠山巒、到火王爺廟祈福、紅葉公園賞蝴蝶、經好漢坡至嶺頂公園探訪大成殿及遊客服務中心，健行後到溫泉區泡溫泉。

關子嶺溫泉含有大量的礦物質與鹽分，俗稱「黑色溫泉」，對護膚及保健有相當之功效，無論春、夏、秋、冬，四季來泡湯都有不同的享受，泡湯後享受甕仔雞、山菜美食，有數十家餐廳、溫泉旅館提供最舒適用餐、住宿服務，隔天可爬雞籠山、大凍山或車行沿著175咖啡公路造訪咖啡屋享受悠閒時光，或到南寮購買青皮椪柑，讓遊客能夠輕鬆暢遊其中。