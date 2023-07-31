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北斗鎮長8／5補選　賴清德今南下造勢挺江熊一楓

▲▼身兼黨主席的副總統賴清德今（31日）揮軍南下，懇請鄉親全力支持民進黨推薦的北斗鎮長候選人江熊一楓。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天南下為彰化縣北斗鎮長補選造勢。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

彰化縣北斗鎮長將於8月5日進行補選，民進黨候選人江熊一楓，日前相繼獲總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、立法院長游錫堃相挺，身兼黨主席的副總統賴清德今（31日）揮軍南下，懇請鄉親全力支持民進黨推薦的北斗鎮長候選人，及立法委員候選人陳素月、陳秀寳、黃秀芳、吳音寧。

賴清德今天下午在彰化市長林世賢、江熊一楓、陳秀寳、黃秀芳、陳素月、吳音寧與地方黨公職陪同下，參拜北斗鎮百年廟宇奠安宮，隨後前往「與北斗鎮農民農友有約」活動，與各鄉鎮農會幹部及在地農民們暢談各項政策，隨後再前往北斗鎮國宴級美味的百年老店「肉圓生」，大啖地方特色美食，並至「洪瑞珍餅舖」挑選伴手禮。

賴清德談及，自己出身貧寒，無論是成長過程到後來決意從政，受到太多人的幫忙，所以擔任任何公職都是抱著「回饋社會」的心情來面對，也都盡力而為，「我認為這是我應該要完成的，也是對長期以來支持我的人該有的精神，所以今天來到北斗，看到這麼多農民朋友前來支持，實在非常感謝」。

賴清德表示，未來若有機會帶領國家，將會推動「幸福農業」的3大目標，第一就是提高農民收入，無論是中央地方還是農會，幫忙確保農民耕作生產的作物品質安全，繼續推動外銷，以及未來4年政府全台會投入新台幣128億元，建立冷鏈物流系統，藉此提高農民的收入；其次是推動「全農產業」，也就是「循環農業」，過去一隻豬用豬肉賺錢，未來豬毛、豬皮、豬血、豬油等都能變成生物科技的材料，這對農民收入會有很大的幫忙。

第三目標則是糧食安全，賴清德說明，現在氣候變遷及戰爭影響糧食收入受到很大影響，「農民非常偉大，沒有農民就沒有糧食，沒有糧食沒有人可以生存」，所以未來因應氣候變遷，所以農民站在一起，我們有一種志氣要為全台2350萬人生產健康、安全的糧食。

最後，賴清德強調，來到北斗這個好地方，民進黨推薦江熊一楓競選鎮長，她是三屆議員的資歷，對地方有很深的認同，也提出若未來能夠擔任鎮長，會解決中華路商場車位一位難求的問題，結合周邊土地興建立體停車場，以及提出活化遠東戲院再利用的構想，遠東戲院是北斗一個歷史景點，但影視產業受到現代進步的衝擊影響甚大，所以遠東戲院該如何活化再生，這也是她的志氣。他說，此外東螺溪的整治、環保衛生的要求，這些經費也有3位立委的幫忙。希望這次北斗鎮長補選全力支持江熊一楓，讓北斗有一個更好、更新、更健全的未來。

▲▼身兼黨主席的副總統賴清德今（31日）揮軍南下，懇請鄉親全力支持民進黨推薦的北斗鎮長候選人江熊一楓。（圖／民進黨提供）

▲▼身兼黨主席的副總統賴清德今（31日）揮軍南下，懇請鄉親全力支持民進黨推薦的北斗鎮長候選人江熊一楓。（圖／民進黨提供）

▲▼身兼黨主席的副總統賴清德今（31日）揮軍南下，懇請鄉親全力支持民進黨推薦的北斗鎮長候選人江熊一楓。（圖／民進黨提供）

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