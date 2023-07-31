在野遺憾外役監「累犯但書」未刪　民進黨劃修法重點

▲立法院臨時會今天落幕，圖為行政院長陳建仁赴立院致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（31日）三讀修正攸關外役監遴選條件的《外役監條例》部分條文，但在野黨仍質疑，民進黨團以人數優勢否決刪除「累犯但書」的提案，且放寬持有及施用毒品者的限制，令人遺憾。民進黨稍早發布新聞稿說明修法重點，表示本次立法院臨時會成果豐碩，感謝朝野立委的努力。

《外役監條例》三讀條文明定，重大刑案、收受賄絡及重大經濟犯罪者不得被遴選進入外役監，在野黨團也質疑，民進黨團否決刪除「累犯但書」的提案，讓過去犯6個月以下有期徒刑的累犯仍可被遴選進入外役監，以及「消極資格」排除施用及持有毒品者，恐不利勒戒。

在立法院臨時會落幕後，民進黨中央黨部發布新聞稿表示，此次加嚴受刑人遴選門檻，明定至少要服刑超過3分之1刑期，累犯的話更要逾2分之1刑期、1年內符合假釋資格、且無危害公共秩序、社會安全之虞；並且列出不得遴選的消極條件，包含增訂所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪發生死亡結果，《刑法》的致公務員重傷、普通強盜罪、強盜致重傷罪、脫逃罪、加重妨害自由罪、擄人勒贖罪、犯《人口販運防制法》、《家暴法》之違反保護令罪、《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文等罪，列為不得遴選的情形，同時也追加《貪污治罪條例》、重大經濟犯罪，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，要繳回犯罪所得才能納入外役監遴選。

對於其他重大議案，民進黨表示，此次立法院臨時會順利通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定、《外役監條例》以及「性平三法」修法，成果豐碩，感謝朝野立委的努力。

民進黨表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定是台灣與美國雙邊經貿關係的重大里程碑，奠定雙方經貿往來的法律基礎，展現台灣願意推動各項議題符合國際高規格標準的決心，同時，也為台灣與其他主要貿易國，提供了全新的貿易合作模式，協定通過後，台英兩國同步宣布啟動深化貿易夥伴關係的談判，期待未來有更多國家深化與台灣的貿易關係。

至於「性平三法」修法，民進黨表示，感謝勇敢站出來，說出自己受害經歷的每一個人，也感謝行政團隊與立法院合作，努力完成《性騷擾防治法》、《性別平等工作法》及《性別平等教育法》的修法工程，期待藉此健全台灣的法令與防範機制，讓性騷擾防治能夠貫徹到每一個角落，為全體台灣人打造一個真正性別友善的環境。