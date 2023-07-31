男主管揪去動物園！工讀妹憂被裁員赴約　竟慘遭「摟肩、摸屁股」

▲工讀妹遭男主管性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

北市一家公司的王姓主管，對女工讀生A女（化名）有好感時常刻意接近，還約她一同出遊，A女因為怕被裁員所以答應，沒想到竟然被性騷擾，於是找朋友跟在後面協助拍照蒐證，果然拍下「性騷擾」照片提告，法院判王男6個月，易科罰金18萬元。

判決書指出，王姓男子任職於北市某公司，去年7月，接受公司指派指導監督A女，算是A女的上司，因為對A女有好感，時常刻意接近，令她心生困擾，由於王男有權決定自己的去留，她不得已才赴約。去年7月底，A女跟王男一起去動物園，王男竟然在行走時，趁A女不注意，做出摟肩、摟腰及摸屁股的行為；晚上2人一同去公園，王男又性騷擾，讓A女感到噁心，事後去警局提告案情才曝光。

王男辯稱，他是不小心碰到不是故意的，他覺得雙方是情侶關係。法官認為，A女從來都沒說喜歡王男，所以可見2人不是交往關係；王男稱性騷擾申訴已認定不成立，法官認為那是公司判定，不是法院判定。

法官表示，王男職務之便，邀約A女出遊，趁機對A女為肢體性騷擾，所為實有不該，他先辯稱在約會，再改口是不小心碰到，願意和解向A女道歉，之後又說自己有精神疾病，公司不知情，出庭自稱有幻聽，指責A女求賠償是想要更多錢，而王男確實有性騷擾，依性騷擾罪判王男6個月，易科罰金18萬元。可上訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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