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阿姨搭火車「書本反著看」！　網曝原因：不要小看她

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲婦人的書是拿反的。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人搭乘大眾運輸工具，會選擇滑手機、看書或聽音樂等方式避免浪費時間。但一名網友最近搭火車卻發現，有一個阿姨讀書時，書本卻是拿反的，讓他覺得相當奇怪，於是將該畫面拍下來。文章曝光後掀起討論，有人開玩笑說「她在訓練反向思考」，但也有網友有不同看法。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文表示，最近搭火車的時候，發現斜前方的婦人正在看書，因為裡面的文字比較小，對方還特別戴上老花眼鏡閱讀，看起來非常認真。不過仔細一看，發現婦人手上的刊物是拿反的，讓原PO看了一頭霧水，好奇「不知道她什麼時候才會發現？」

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文章曝光後，不少人紛紛笑說「看書不是重點，她只是想催眠自己」、「搞不好人家在看古代神秘文字，麻瓜當然看不懂啦」、「趕快提醒她，不然臥底任務會失敗」、「這是我最喜歡的書，因為它治好了我失眠的痛苦」、「逆向思考？」「可以麻煩你繼續觀察嗎？我也很好奇她什麼時候會轉回來」、「這叫『反向操作』策略，目的是在吸引別人的目光」、「她其實用此來確認，誰在偷看她」、「她在練習倒背如流」。

但也有網友指出，「我遇過朋友的朋友，看文字要倒轉才看得到」、「之前看過報導，其實反著看文字可以訓練頭腦，預防老人癡呆症，所以別笑啦」、「不要小看這種人，當年也有人笑達文西字都是寫反的」、「能力好的人就這樣…反過來照看」、「為了避免在車上睡著，有人會刻意倒著看書，這樣可以集中注意力」、「說不定她生病了，當時我外公中風後也是報紙倒著看，數十年習慣依舊在，只是大腦不認得字了」。

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