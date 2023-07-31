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衛生福利部嘉義醫院新任院長　莊仁賓就職履新

▲▼ 衛生福利部嘉義醫院新任院長莊仁賓就職履新 。（圖／嘉義醫院提供）

▲衛生福利部嘉義醫院新任院長莊仁賓就職履新 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院於7月27日辦理新任院長莊仁賓就任佈達，並由衛生福利部部長薛瑞元在衛生福利部主持交接典禮，嘉義醫院31日舉辦就職履新就任茶會，歡迎新任院長。

▲▼ 衛生福利部嘉義醫院新任院長莊仁賓就職履新 。（圖／嘉義醫院提供）

薛瑞元部長表示，新任莊仁賓院長畢業於國立成功大學，於100年取得衛生署全額公費獎學金，赴美進修取得波士頓大學醫學營養科學碩士，莊院長為了繼續鑽研大腸直腸癌的治療繼續進修，以優異的成績取得成功大學臨床醫學研究所博士。歷經國立成大醫院及衛生署臺南醫院主治醫師、部立臺南醫院新化分院分院長、部立朴子醫院及屏東醫院副院長，醫療及行政歷練非常豐富，期勉新任莊院長，帶領嘉義醫院同仁，持續落實醫療衛生政策，提升醫療服務品質，保障民眾就醫權利，營造優質社區醫療，以促進雲嘉南地區民眾健康福祉。

▲▼ 衛生福利部嘉義醫院新任院長莊仁賓就職履新 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓於交接儀式後隨即到嘉義赴任，嘉義醫院為歡迎新任院長特別於7月31日舉辦就職履新就任茶會，與會貴賓包括嘉義市衛生局廖育瑋局長、衛福部醫福會王裕煒副執行長、各級民意代表、各里里長、及多家醫院院長、國立嘉義大學林翰謙校長及敏惠醫護管理專科學校葉志誠校長、嘉義協同中學校友會等貴賓均到現場祝賀。

莊仁賓表示，身為嘉義人回嘉服務鄉親一直是他的目標。莊院長父親過去長期深受國家公保和健保的照顧，他也感謝國家栽培得以出國進修學成歸國。莊院長說到，能發揮所學回饋國家社會，讓公立的醫院能發揮公醫使命一直是他的動力。在部醫服務的歷程，謹守本分發揮所長，十分有信心，以過去在成大醫學中心，衛福部台南醫院，衛福部朴子醫院以及衛福部屏東醫院服務的豐富臨床和行政歷練以及成功翻轉新化分院的經營經驗，必能帶領百年歷史的嘉義醫院再現風華，成為嘉義縣市民最信賴的社區醫院。

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