攝影家潘小俠病逝⋯享壽70歲！耗費42年拍攝《蘭嶼記事》成絕響

▲攝影家潘小俠罹癌住院，7月31日清晨病逝。（圖／Facebook／左轉有書 TouatBooks）

記者林育綾／台北報導

攝影家潘小俠傾注生命，花了長達42年捕捉蘭嶼動人面貌，發表影像紀實《蘭嶼記事》；不過出書後不久就罹癌住院，長達數月無法離開病房，先前更有書店主動發起為他推書，銷售盈餘交給他的家人作為醫療費。而今（31）日清晨，潘小俠長子告知病逝，潘小俠經搶救無效後已離世，享壽70歲，友人也在臉書發文悼念「感謝您一生，為台灣留下如此豐富的影像⋯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼潘小俠自1980–2022在蘭嶼拍攝長達42年，出版《蘭嶼記事》。（圖／前衛出版提供）

曾獲「吳三連獎」的攝影家潘小俠，出生於1954年，他在1980到2022年間傾注生命在蘭嶼拍攝，長達42年，集結成《蘭嶼記事》攝影書，由前衛出版發行。不料作品上市後，他隨即發現食道癌，治療過程又感染肺結核，住院超過8個月無法離開病房，龐大的醫療負擔與長期照護，也讓當時兩個兒子面臨沈重壓力。

左轉有書書店在今年5月接獲消息時，致電給發行《蘭嶼記事》的前衛出版社，了解銷售狀況，得知因為潘小俠生病後，新書失去宣傳力道，也可能是題材厚重，庫存數量依舊眾多，在倉庫裡動靜緩慢。同時醫療帳單也逐日累積，因此書店決定主動推書，將這本書的銷售盈餘交給潘小俠及家人作為醫療費，號召讀者一起響應支持。

左轉書店介紹，「這本《蘭嶼記事》傾注了小俠的畢生關懷。夏曼‧藍波安說，獵奇拍照的人們在小島來來去去，只有小俠一待超過40年；張照堂則說，小俠用酒精召喚靈視，彷彿是切開攝影界陳規的鬼頭刀魚。潘小俠的鏡頭，本是孤高蒼鷹，選擇盤旋於現實的慘烈低空。願意直視深淵的朋友，這本誠摯無比的影像集應該要在案頭收藏。」

▲潘小俠傾住42年拍攝《蘭嶼記事》。（圖／前衛出版提供）

據悉，潘小俠生前被醫生下令不得進食，只能仰賴輸液補充營養及水分，偶爾用濕棉花輕輕沾唇，長達超過半年粒米未進。後來他沉迷Youtube，因為手機螢幕裡的廟口香腸、夜市麵線、巷口滷肉飯，是最深最遠的鄉愁。

而今日清晨，潘小俠的友人在臉書發出公告，「7/31 晨3:22分，小俠的長子來訊告知，我們尊敬的伯公小俠，經搶救無效後已離世。潘小俠(1954-2023)放下病痛、雲遊四海，感謝您一生，為台灣留下如此豐富的影像⋯」

其他人也紛紛留言「謝謝小俠前輩替台灣留下龐大的珍貴影像」、「他這一生也活得夠精彩了！台灣攝影界也少了一個甘草人物。」、「小俠，離苦得樂 永遠記得他的灑脫～」「他展過畫在豆腐板上的畫！奇才一位，R.I.P」、「安息，一路好走」。