退休師陽明山賞景踩空見血　北投警化身藍衣天使幫包紮

▲北市北投警分局竹子湖派出所警員陳思麒熱心協助受傷的退休師進行包紮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

美景盡收眼底不慎閃神！1名退休國中潘姓老師日前獨自開車到陽明山健行，在觀景平台欣賞雲海時，因景色太過迷人，沒留意前方有階梯踩空，導致膝蓋流血受傷，所幸對面就有竹子湖派出所，立刻前往求助，警員陳思麒見狀火速拿出急救箱協助包紮，讓潘師感到暖心又感激。

警方表示，退休潘姓男子神情痛苦走入派出所，表示想膝蓋受傷，想借張椅子坐下休息，陳員急忙拿椅子攙扶潘姓男子就坐，並將所內急救箱拿出，協助止血及消毒包紮傷口。

▲北投警分局竹子湖派出所警員陳思騏熱心協助受傷的民眾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經員警關心，潘男告訴陳員，他是今年66歲是退休國中老師，清晨獨自一人開車至陽明山健行，行經竹子湖派出所對面的觀景平台欣賞雲海時，因景色太過迷人，沒留意前方有階梯不慎踩空，導致膝蓋受傷，四處張望剛好發現對面有間派出所才前往求助，經休息片刻後，他也評估傷勢可以自行開車就醫，對於員警的熱心協助非常感激。

北投分局呼籲，近期天氣炎熱前往山上避暑的遊客漸增，因山區易收訊不良致導航失靈，建議上山遊客應注意自身安全，如不慎受傷時保持冷靜莫驚慌，留意周遭特殊地形及地標，亦可利用手機定位發放位置尋求警方協助。