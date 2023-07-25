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社會 社會焦點 保障人權

北投小黃搶快害貨車險撞上！他氣炸攔車拉人怒譙　火爆畫面曝

 ▲▼ 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲北市北投區1輛計程車行經承德路6段疑搶快，差點與小貨車發生擦撞，豈料小貨車駕駛氣炸追到下個紅綠燈理論 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區昨（24日）發生一起行車糾紛！陳姓計程車司機疑搶快，險與小貨車發生擦撞，貨車駕駛嚇壞，從後方駕車猛追到承德路6段路口，趁停紅燈之餘，跳下車對著小黃運將狂罵甚至拉扯，火爆過程也被目擊騎士行車記錄器錄下。對此，警方表示，將通知雙方到案釐清案情，至於將車停在快車道上可依法告發。

從行車記錄器發現，計程車闖紅燈，連後方騎士都嚇壞急鳴喇叭，但沒想到就在承德路6段停等紅綠燈時，貨車駕駛追上，直接走向計程車駕駛座旁，一邊大聲以台語怒罵「害恁北差點撞車」，手也一邊往車內拉扯小黃司機，場面相當火爆。

對此，北投警分局石牌派出所表示，接獲民眾通報稱昨（24日）下午1時許，在臉書社團疑有看到轄內行車糾紛，員警獲報後立即向PO文的賴姓民眾聯繫了解案情。

▼計程車司機搶快險與小貨車擦撞，導致貨車司機氣炸追車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

賴姓民眾表示，24日上午8時許行經北投區承德路六段與文承路口停等紅燈時，後方小貨車與計程車發生口角糾紛，才將自己的行車記錄器影像PO上網。

警方隨即調閱路口監視器畫面，疑因計程車司機行經上個路口時，因搶快險些與該小貨車發生擦撞，雙方因而在停等紅燈時發生口角糾紛，但雙方當事人均未報案請求警方協助自行離去；初步詢問陳姓計程車司機表示不願追究，後續將通知雙方到所說明以釐清案情。

北投警分局指出，民眾在停等紅燈時在路上爭執，恐將觸犯道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款於快車道上臨時停車，如經民眾檢舉亦將依法予以告發。

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