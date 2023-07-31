　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「這個兒子我不要了」！他手刃親骨肉目睹他斷氣　還寫下尋屍密碼

鄭父（右）不堪兒子（左）長期酒後鬧事，甚至揚言燒房子，憤而將他勒斃。（示意畫面。AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲鄭父（右）不堪兒子（左）長期酒後鬧事，甚至揚言燒房子，憤而將他勒斃。（示意畫面。AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊>

屏東15年前發生一起人倫悲劇，一名長期酗酒、騷擾家人的鄭姓男子，持刀向老爸要錢，結果被老爸勒斃，棄屍山區。警方在鄭父身上搜到一個信封，背面寫著4行數字，分別是死亡時間及棄屍地點，為了日後撿骨超渡所記下。

警方追查發現鄭父涉嫌，通知鄭男的父母到案說明，他們卻說人在花蓮散心，警方不敢大意，立即派人監控二人的行蹤，另一方面，再次約談鄭妻，她才透露，丈夫失蹤當天帶著菜刀去找公公理論，之後就失蹤，警方決定收網，通知監控的員警在台東攔下鄭男父母，並在鄭父車上查扣一把改造手槍及一顆子彈。

鄭父被警方逮捕時，身上帶著改造手槍，他表示自知難逃法網，決定自殺。（東森新聞提供）

▲鄭父被警方逮捕時，身上帶著改造手槍，他表示自知難逃法網，決定自殺。（東森新聞提供）

一開始鄭男的父母都否認殺死兒子，警方將二人隔離偵訊後，鄭父自知難逃法網，終於認罪，強調因逆子不孝，經常酗酒、鬧事，他才下手將兒子勒斃，至於車上的改造手槍，是已過世的胞弟留下，他打算拿來自殺。

除了手槍，警方還在鄭父身上搜到一個信封，背面寫著四行數字，第一行是2007，第二行是12、27、15、35，第三行是199、1、6，最後一行則是289、1、30。

鄭父告訴警方，前二行是殺死兒子的時間，也就是2007年12月27日15點35分；第三行是棄屍地點，屏199線道、1.6公里處；最後一行則是棄屍地點附近的電線桿編號。鄭父哽咽地說，雖然兒子不孝，但畢竟是自己的骨肉，為了日後撿骨超渡，所以記下這些數字，免得找不到屍骨。

警方在鄭父身上搜到信封（圖），上面記載兒子的死亡日期與棄屍地點。（東森新聞提供）

▲警方在鄭父身上搜到信封（圖），上面記載兒子的死亡日期與棄屍地點。（東森新聞提供）

警方調查，案發當天早上7點，鄭男酒後前往父母住處借錢不成，與父親發生衝突，警方獲報到場他才離開，但仍持續打電話騷擾父親，當天中午，他再次前往父母住處鬧事，先以棍棒打壞鄭父的貨車擋風玻璃及後照鏡，再走上2樓對父親咆哮，經母親勸阻，才離去返家。

不過，鄭男回到家後氣憤難平，又打電話給母親，表示要買鞭炮到父親的菜攤施放，甚至揚言要放火燒掉父母的房子，和母親通話後便取走家裡廚房的菜刀，告訴妻子要去找父親理論，鄭妻阻攔不成，只能趕緊打電話提醒婆婆注意。

10分鐘後，鄭母見兒子持刀前來，連忙攔下問他要做什麼？鄭男大吼：「要找樓上的理論！」還一邊喝酒，一邊說如果不給錢，就要燒掉房子，鄭母雖然不斷苦勸，還跪在門口求他不要進屋，最後半哄半搶把他手中的菜刀拿走，但仍攔不住兒子，只見他硬闖進屋，走上2樓。

鄭父告訴警方：「我在二樓看到這一切，就痛下決心，這個兒子我不要了！」為此，他拿出一條紅色的尼龍繩，躲在門後，等兒子走上樓梯口，立刻用繩子圈住他的脖子，並順勢將他拉倒在地，太太雖在一旁勸阻，但他沒有停止，直到兒子沒有氣息才罷手。

★《鏡週刊》關心您：

未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450


更多鏡週刊報導
【心碎父殺逆子3】深山藏人骨險成懸案　邢府千歲連9聖筊成明燈
【心碎父殺逆子】逆子回家要錢不成嗆放火　老父寒心弒子求解脫
【心碎父殺逆子1】獵人山區尿急驚見人骨　他失蹤2個月家人沒報警啟疑竇

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趁麵攤沒人顧...單車男搜刮1650元　1小時就被逮

快訊／台中尿布衛生紙貨倉大火　濃煙駭人消防灌救中

宣導交安！呂捷拿指揮棒、雷射測速槍　「人形立牌」現身高雄

人妻偷吃姊夫「跟你的記憶都在床上」　尪一開手機綠光炸裂

賽車場老鳥魂斷賽道！R6騎士「無法回正」自撞亡　車友湧入道別

預防性侵再犯！士檢強化「社區監控鑽石模式」　打造堅軔安全網

熱血畫面曝！彰化淹大水老翁跌倒哀號　警背他涉水數十米送醫

快訊／國1南下217K「8車撞成一團」釀1傷！　車流回堵2公里

「這個兒子我不要了」！他手刃親骨肉目睹他斷氣　還寫下尋屍密碼

麗寶賽車場奪命意外！騎士「絕影賽道日」自撞亡　主辦方說話了

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

趁麵攤沒人顧...單車男搜刮1650元　1小時就被逮

快訊／台中尿布衛生紙貨倉大火　濃煙駭人消防灌救中

宣導交安！呂捷拿指揮棒、雷射測速槍　「人形立牌」現身高雄

人妻偷吃姊夫「跟你的記憶都在床上」　尪一開手機綠光炸裂

賽車場老鳥魂斷賽道！R6騎士「無法回正」自撞亡　車友湧入道別

預防性侵再犯！士檢強化「社區監控鑽石模式」　打造堅軔安全網

熱血畫面曝！彰化淹大水老翁跌倒哀號　警背他涉水數十米送醫

快訊／國1南下217K「8車撞成一團」釀1傷！　車流回堵2公里

「這個兒子我不要了」！他手刃親骨肉目睹他斷氣　還寫下尋屍密碼

麗寶賽車場奪命意外！騎士「絕影賽道日」自撞亡　主辦方說話了

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

民意調查如何避免避免瞎子摸象窘境

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

信義區砍人影片曝！男23秒追砍4騎士

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

兄弟暴打貨車父子　他怒抄電鋸反擊

騎士「絕影賽道日」自撞亡　主辦方說話了

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

北市民宅深夜起火　居民穿內褲逃命

高雄凹子底公園驚傳「鱷魚出沒」　真相令人傻眼

即／花蓮台9線恐怖車禍！重機騎士臟器外露亡

剛起步慘遭撞噴　屏東男頭部重創亡

賽車場老鳥魂斷賽道　R6騎士「無法回正」自撞亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面