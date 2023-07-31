「這個兒子我不要了」！他手刃親骨肉目睹他斷氣　還寫下尋屍密碼

▲鄭父（右）不堪兒子（左）長期酒後鬧事，甚至揚言燒房子，憤而將他勒斃。（示意畫面。AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊>

屏東15年前發生一起人倫悲劇，一名長期酗酒、騷擾家人的鄭姓男子，持刀向老爸要錢，結果被老爸勒斃，棄屍山區。警方在鄭父身上搜到一個信封，背面寫著4行數字，分別是死亡時間及棄屍地點，為了日後撿骨超渡所記下。

警方追查發現鄭父涉嫌，通知鄭男的父母到案說明，他們卻說人在花蓮散心，警方不敢大意，立即派人監控二人的行蹤，另一方面，再次約談鄭妻，她才透露，丈夫失蹤當天帶著菜刀去找公公理論，之後就失蹤，警方決定收網，通知監控的員警在台東攔下鄭男父母，並在鄭父車上查扣一把改造手槍及一顆子彈。

▲鄭父被警方逮捕時，身上帶著改造手槍，他表示自知難逃法網，決定自殺。（東森新聞提供）

一開始鄭男的父母都否認殺死兒子，警方將二人隔離偵訊後，鄭父自知難逃法網，終於認罪，強調因逆子不孝，經常酗酒、鬧事，他才下手將兒子勒斃，至於車上的改造手槍，是已過世的胞弟留下，他打算拿來自殺。

除了手槍，警方還在鄭父身上搜到一個信封，背面寫著四行數字，第一行是2007，第二行是12、27、15、35，第三行是199、1、6，最後一行則是289、1、30。

鄭父告訴警方，前二行是殺死兒子的時間，也就是2007年12月27日15點35分；第三行是棄屍地點，屏199線道、1.6公里處；最後一行則是棄屍地點附近的電線桿編號。鄭父哽咽地說，雖然兒子不孝，但畢竟是自己的骨肉，為了日後撿骨超渡，所以記下這些數字，免得找不到屍骨。

▲警方在鄭父身上搜到信封（圖），上面記載兒子的死亡日期與棄屍地點。（東森新聞提供）

警方調查，案發當天早上7點，鄭男酒後前往父母住處借錢不成，與父親發生衝突，警方獲報到場他才離開，但仍持續打電話騷擾父親，當天中午，他再次前往父母住處鬧事，先以棍棒打壞鄭父的貨車擋風玻璃及後照鏡，再走上2樓對父親咆哮，經母親勸阻，才離去返家。

不過，鄭男回到家後氣憤難平，又打電話給母親，表示要買鞭炮到父親的菜攤施放，甚至揚言要放火燒掉父母的房子，和母親通話後便取走家裡廚房的菜刀，告訴妻子要去找父親理論，鄭妻阻攔不成，只能趕緊打電話提醒婆婆注意。

10分鐘後，鄭母見兒子持刀前來，連忙攔下問他要做什麼？鄭男大吼：「要找樓上的理論！」還一邊喝酒，一邊說如果不給錢，就要燒掉房子，鄭母雖然不斷苦勸，還跪在門口求他不要進屋，最後半哄半搶把他手中的菜刀拿走，但仍攔不住兒子，只見他硬闖進屋，走上2樓。

鄭父告訴警方：「我在二樓看到這一切，就痛下決心，這個兒子我不要了！」為此，他拿出一條紅色的尼龍繩，躲在門後，等兒子走上樓梯口，立刻用繩子圈住他的脖子，並順勢將他拉倒在地，太太雖在一旁勸阻，但他沒有停止，直到兒子沒有氣息才罷手。

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