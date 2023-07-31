卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

▲卡努為中度颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，撲朔迷離的卡努颱風，這邊的撲朔迷離是指當卡努接近浙江海面時的變化，可能登陸浙江或長江口，或接近浙江沿岸後減速，並且往東北轉折離開。

吳聖宇在臉書說，如果卡努順利登陸浙江或長江口，後期深入大陸內陸並且轉化為季風低壓的話，它所夾帶的西南季風很可能為台灣中南部帶來連續多天的降雨，雨勢也會比較明顯。

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吳聖宇分析，但如果最後卡努沒有登陸，反而是接近浙江沿岸後減速，並且往東北轉折離開，後期西南季風對台灣天氣的影響可能就會相對比較小一些，這是接下來預報變化相當值得觀察的地方。

▼最新歐洲模式預測路徑。 （點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，至於卡努颱風本身，目前看應該是會落在警報發布範圍之外，但是也相當擦邊海上警報的發布線，接下來仍要持續注意暴風圈外圍，是否有機會踏入海警的發布範圍。

吳聖宇提到，台灣的天氣則是接下來一段時間都不太穩定，今天在低壓帶中，各地雲量偏多，有時會出現降雨，尤其是中午過後熱對流發展依然會比較旺盛，局部地區有午後大雷雨機會。

吳聖宇表示，周二起到周四受卡努颱風外圍環流影響，大環境風向為偏北轉西北到偏西風，西半部降雨的機會較高，尤其是中部、北部一帶，山區可能有較大累積雨量；周五起到周末就要注意卡努後期的動態變化，整體環境會轉西南風，降雨較明顯的區域逐漸趨向中部以南地區，但西南風的強弱跟卡努後期怎麼走關係很大，變數很高，有待持續觀察。

有網友詢問，以現在的大氣環境來看，卡努登陸中國跟北轉哪個機率較高？吳聖宇回應，這就是困難的地方，一半一半吧。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

