北市信義區隨機砍人影片曝光！23秒追砍4騎士　醉男被逮稱不記得

記者黃翊婷／綜合報導

台北市信義區29日晚間7點半發生醉漢隨機砍人事件，柯姓男子（51歲）站在路口隨機追砍路過的機車騎士，短短23秒竟試圖揮刀追砍4名騎士，其中第4名騎士遭攔下狂砍，相關影片在網路上傳開，畫面十面驚險。這起事件一共造成2男1女受傷，所幸送醫治療後均無生命危險，柯男也在30日被檢方向法院聲押獲准。

▲柯男持刀追砍路過騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

根據警方調查，柯男是中坡南路某水果攤的員工，29日傍晚在住家附近小吃店飲酒，不料回家經過水果攤時，突然抄起菜刀衝向馬路行凶，見人就砍。在路口監視器畫面中，只見他手持30公分刀具追砍騎士，沒有砍中便轉向下一個「目標」，短短23秒竟試圖揮砍4名騎士，其中第4名騎士遭攔下猛砍，2人一度發生扭打，嚇壞後方其他用路人。

▲柯男衝到對向車道攔下第4名騎士，並將人砍倒在地。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方獲報後立即出動大批警力到場圍捕，加上路人見義勇為，警民聯手迅速將柯男壓制。這起事件一共造成騎車路過的2男1女受傷，3人傷勢包括頸部穿刺傷、後背、手臂等多處刀傷，所幸送醫治療後均無生命危險。

▲柯男被警方和熱心民眾聯手制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

警方將柯男帶回警局偵訊並進行酒測，發現他體內的酒精濃度高達為0.63MG/L。柯男過去有毒品前科，犯後並未交代犯罪動機，僅表示自己當時喝醉了，不記得發生什麼事情。

警方訊後依涉嫌殺人未遂、傷害等罪嫌，將柯男移送台北地檢署偵辦。檢方複訊之後，已在30日晚間向法院聲押獲准。

▼柯男被逮後聲稱喝醉了，不記得發生什麼事情。（圖／記者張君豪翻攝）