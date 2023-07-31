深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂

▲她深夜開車，途中看見一台嬰兒車被遺棄在路邊，心中警鈴大作...（圖／翻攝自臉書／Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國南卡羅來納州一名不動產經紀人近日深夜駕車外出，不料行經一處偏僻路段時，赫見路旁有一台嬰兒車。儘管她擔心是否有幼童遭遺棄，但她呼籲，遇到這種狀況千萬不要下車，否則可能遭遇危險。貼文一出，至今已有12萬次分享、4.4萬人按讚，網友也都贊同她的做法。

根據澳媒《7NEWS》報導，南希．沃許（Nancy Walsh）日前在臉書貼出3張照片，提醒如果看到嬰兒車獨自被拋棄在野外，千萬不要下車或貿然接近。照片中可見，一台嬰兒車被放置在郊外路邊，周遭是偏僻的樹林，且雜草叢生。

沃許指出，遇到這種情況，最好打電話報警，請警方協助。不過，仍有網友不解背後用意，紛紛詢問「為什麼不能下車查看？」對此，報導指出，可能有劫匪躲在附近的灌木叢中，他們利用嬰兒車伏擊毫無戒心的駕駛人，以便劫持車輛或搶劫。

許多贊同的網友紛紛留言，「這是一個誘餌陷阱」、「我住奈及利亞，這是很常見的手法」、「不要逞英雄」。不過，也有人不以為然，「我知道這很危險，但身為一個媽媽，我還是會上前查看」、「感覺大家想太多，我是不會見死不救的」掀起熱議。