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社會 社會焦點 保障人權

沒綁安全帶...男嬰摔落水溝蓋「撞出壓痕」死亡　粗心父母慘了

▲桃園市8個月大鄭姓男嬰今年4月因昏迷送醫急救不治，桃檢率法醫相驗發生男嬰頭部、胸部等處有多處陳舊傷勢，懷疑生前受虐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲年輕夫妻因未幫男嬰繫上安全帶，導致男嬰滑出嬰兒車撞到水溝蓋死亡。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市1對夫妻去年帶著孩子外出用餐，卻在抬嬰兒車上公車時，不慎讓2個月大的男嬰滑落，頭部撞到路上的水溝蓋，父親趕緊把男嬰抱起安撫後，照計畫開心地去吃飯，當天深夜男嬰開始不斷哭鬧，父母將他送醫才發現竟然顱骨骨折，因顱內出血嚴重死亡。台北地檢署6日依過失致死罪嫌，將這對夫妻緩起訴。

據了解，這對年輕夫妻育有4名子女，最大的孩子由阿祖照顧，平常一家人都靠父親在市場工作賺錢，2022年10月底，疫情趨緩，父親帶著久未出門的妻子，以及3名子女和岳母出門，準備搭公車到到台北車站的1間日式料理店用餐，由父親推嬰兒車，車上分別坐著2個最小的孩子。

為了要上公車，父親從後方將嬰兒車抬起，但疑因2個孩子重量過重，導致重心不穩，嬰兒車往前傾斜，坐在前面的2個月大男嬰就直接正面撞道路上水溝蓋，父親趕緊將大哭的男嬰抱起，稍加安撫後放回嬰兒車上，繼續往餐廳前進。

一家人和樂融融吃完晚餐後回家，男嬰卻在深夜無故哭鬧，年輕夫妻見狀況不對，緊急帶男嬰到醫院，這才發現男嬰有顱骨骨折情況，醫師從凌晨五點開始急救到下午宣告不治，醫院依法通報疑似兒虐案。

檢警介入調查後，發現男嬰身上除了額頭有3道壓痕外，並沒有其他傷勢，與一般兒虐案狀況完全不同，夫妻告知男嬰曾跌落路面，但當時並沒有發現異常，經調閱監視器畫面，果然看到男嬰摔落的過程與夫妻說法相同，在餐廳用餐時，家人互動也都很正常。

檢察官因此認定，這對年輕夫妻未繫好嬰兒車的安全帶，導致男嬰滑出嬰兒車，頭部撞擊水溝蓋印出明顯壓痕，導致男嬰因顱內出血嚴重死亡，因此依過失致死罪嫌，給予夫妻倆都緩起訴處分，另考量這對夫妻經濟狀況，不用支付緩起訴處分金，但各要參加36小時與50小時的親職教育課程。

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