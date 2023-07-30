最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

▲Pixel Watch預計將登場。（圖／androidauthority）

記者陳俐穎／綜合報導

Google旗艦手機Pixel 8系列是許多粉絲關注的焦點，不過各大廠商近期也都著重於健康相關功能的開發，預計第二代的Pixel Watch 智慧手錶也會與旗艦機系列一同登場，根據外媒最新爆料，今年將會有許多全新專屬訂製錶盤亮相。

外媒Android Authority報導指出，Google今年的智慧手錶，除了機身材質等硬體方面改變之外，也有許多軟體方面的革新，其中包含錶盤的全新視覺設計，共有多達19種以上的全新設計可供選擇。

據悉，此次更新主要包含四大類型，分別為Accessible 、Arc 、Bold Digital，與Analog Bold，第一種為粗體大數字時鐘，採取簡約設計，易於閱讀、第二種則為指針時鐘加上多功能資訊顯示、第三種則為卡通彩色數字時鐘且帶有特殊功能、最後則為粗體數字指針時鐘，

Accessible粗體大數字時鐘：採用阿拉伯數字時鐘，簡單易讀的顯示，且可以進行四種顏色的搭配，可以顯示時鐘、電量、日期等等資訊。

▲Google全新設計錶盤。（圖／androidauthority）

Arc指針、實用功能：是一款高度可定制的錶盤，專為需要更多實用性和定制性的手錶用戶而設計。提供了多種選項包含索引選擇、變體選擇，控制顯示的錶盤數量和元素。

▲Google全新設計錶盤。（圖／androidauthority）

Bold Digital：使用粗體、重疊的字體和特定數字之間變化的顏色，具備兩種變體，包含Just Time 和 Radial，提供三個圓形功能插槽，可以設定自己想要顯示的功能。

▲Google全新設計錶盤。（圖／androidauthority）

Analog Bold：這也是可定制的模擬錶盤，與 Arc 不同的是，它的每種配置都配有實心時針和粗體數字，具備幾種不同版本設計，可以決定顯示多少個功能選項，以及是否顯示當前日期。

▲Google全新設計錶盤。（圖／androidauthority）