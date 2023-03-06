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鬧鐘也賴床！Pixel Watch 出現「幫補眠Bug」　用戶崩潰了

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google Pixel Watch出現「惱人」Bug。（圖／記者樓菀玲攝）

記者閔文昱／綜合報導

Google在去年推出首款智慧手錶 Pixel Watch，上市後廣受好評，根據市調Canalys最新公開的本月報告，Pixel Watch以8%的市佔率在穿戴市場位列第二，僅次於蘋果。不過，近日有不少用戶抱怨，Pixel Watch的鬧鐘會比設定的時間早或晚數分鐘才啟動，目前還無法得知造成此Bug的原因為何。

綜合外媒報導，近日有不少外Pixel Watch的用戶在美國論壇Reddit抱怨，該款手錶的鬧鐘功能會比設定的時間延遲1至10中才啟動，有時則是會提前幾分鐘啟動，而發生這個Bug的頻率並不固定，大多是發生在早上的時候，且在上個月以前並未有這樣的問題。

目前Google還未針對此項問題做出回應，不過外媒9to5google推測，此Bug應與Pixel Watch的就寢模式有關，因為該功能會將警報外的通知都停止，因此會與Fitbit的「智能喚醒」功能相抵觸，這也是為什麼此項鬧鐘Bug總是會出現在早晨的原因，若鬧鐘設定的時間為白天，則不會出現此項bug。

報導指出，Google應該會在近日推出Pixel Watch的更新來解決這項漏洞。

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