　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

▲「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台舉辦的「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課，帶領29名國小學童直擊錄音室，一窺媒體工作者的幕後秘辛。

透過多元有趣的課程練習口語表達、也培養媒體識讀、資訊判別能力；並結合影音編輯課程學習如何記錄學習歷程，將AI等多元數位科技真正應用於日常生活中，不只玩出數位力還能提升思辨能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒童廣播營課程安排廣播文物館導覽、國語正音、節目主持技巧、我是Podcaster、新聞閱讀與解析、新聞錄製、手機輕鬆玩設計等108年課綱媒體素養課程，透過自信魅力表達讓學員在創作中，玩出數位力。「解毒與解讀」課程講師郭如汝帶領學童閱讀新聞、解讀新聞、採訪新聞及播報新聞，從媒體工作者的角度來解毒與解讀媒體與新聞背後的真相，經由互相討論，來建立自己的價值觀。

「流言終結者」課程講師洪碧涓表示，希望讓學童在面對似真似假的消息時，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，認識不同的查核平台，之後如果有遇到不確定的訊息時，遵循警覺、查明、證實三步驟，來瞭解訊息的來源和真假性，不再受到假訊息的影響，而課程中也將生活流言結合真人版的大富翁，在遊戲中學習正確觀念。

▲「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄民權國小五年級陳羨芮說，目前是學校的廣播組成員，會負責校內晨光時間等時段的國、台語宣導，曾參加過說故事比賽及即時演說競賽，對自己的發音跟口語表達很有信心，參加廣播營能夠進到錄音室錄音，雖然坐在主播台會有一點緊張，但有廣播營老師們的指導，所以錄音成果很滿意。

第2次參加廣播營的子龍國小六年級陳珍薏說，平時使用手機時對於似真似假的訊息都會選擇刪除跟封鎖，不會再分享出去，從「流言終結者」課程能知道如何進行查證，希望大家無論是網路訊息或新聞都要經過判斷與證實才能轉發，一起成為終結流言及打擊假新聞的媒體小尖兵。

▲「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

俊逸文教基金會執行長李明威表示，自2004年起每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，疫情前甚至有在德國、北京等地就學的學童回國參加，也不乏已參加過的學童，連續兩、三年繼續報名參加，是最受歡迎的夏令營之一。透過營隊一系列課程學習「口語表達」、「媒體識讀」、「科技應用」能力，結合108課綱充實學童的學習履歷，運用新媒體展現最有自信的自己。歡迎對廣播、媒體有興趣的國小三到六年級學生，報名參加8月份在勝利之聲廣播公司舉辦的「兒童廣播營」，洽詢電話06-2157524。

ET快訊
要到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛發聲
LINE「傳照片新功能」悄上線！
黃子佼2萬長文看不完！他丟ChatGPT「被回一句拒絕」
快訊／離奇命案！人孔蓋撈出男屍
火燒車「2人成焦屍」　死者身分確認
另角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死　姊目擊急蹲地摸頭
冷氣砸死女大生！店家驚恐還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

從八里到新店學開車…政大女等公車被冷氣砸死！家屬悲痛發聲

蔡凡熙羨慕金秀賢厚實胸肌　戴男神的同款MIDO錶耍帥

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

當年《傻孩子》紅到入圍金曲　閻韋伶消失11年...近況曝光宣布新身份！

為台灣旱招潮蟹發聲！　台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

統一獅啟動新人談約　沒計畫簽自主培訓球員

內衣上印牧秀悟的臉　岡本和真獲「內在力量」奪央聯全壘打王

我國逾8成三明治家庭　4成以上族群「壓力爆表」

告五人工作忙翻「健檢報告出爐」　三人自豪1件事

楊洋劇中玩滅火器被疑「挪用公共消防設施」　老闆親解釋：是自費

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

生活熱門新聞

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

更多熱門

相關新聞

7、8年級回憶殺！　他問「最希望重播的卡通？」掀共鳴

7、8年級回憶殺！　他問「最希望重播的卡通？」掀共鳴

在以前沒有智慧型手機的日子，大家都會從報紙看好電視時刻表，準時收看電視節目，就有網友感嘆表示，以前的自己就是電視兒童，一堆重播到爛的卡通，現在都很難找到，好奇問大家「最希望現在重播的卡通是哪部？」引起一票網友共鳴。

小暑後天氣熱　醫師授6法避免中暑

小暑後天氣熱　醫師授6法避免中暑

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

長榮文苑「早鳥預訂」贈1童免費食宿

長榮文苑「早鳥預訂」贈1童免費食宿

BenQ的MindDuo2檯燈兼顧美學實用

BenQ的MindDuo2檯燈兼顧美學實用

關鍵字：

俊逸兒童廣播營開麥拉數位科技

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面