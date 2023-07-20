俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

▲「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台舉辦的「2023兒童廣播營」，19日起展開3天課程，邀請第一線記者、資深廣播從業人員等專業講師授課，帶領29名國小學童直擊錄音室，一窺媒體工作者的幕後秘辛。

透過多元有趣的課程練習口語表達、也培養媒體識讀、資訊判別能力；並結合影音編輯課程學習如何記錄學習歷程，將AI等多元數位科技真正應用於日常生活中，不只玩出數位力還能提升思辨能力。

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兒童廣播營課程安排廣播文物館導覽、國語正音、節目主持技巧、我是Podcaster、新聞閱讀與解析、新聞錄製、手機輕鬆玩設計等108年課綱媒體素養課程，透過自信魅力表達讓學員在創作中，玩出數位力。「解毒與解讀」課程講師郭如汝帶領學童閱讀新聞、解讀新聞、採訪新聞及播報新聞，從媒體工作者的角度來解毒與解讀媒體與新聞背後的真相，經由互相討論，來建立自己的價值觀。

「流言終結者」課程講師洪碧涓表示，希望讓學童在面對似真似假的消息時，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，認識不同的查核平台，之後如果有遇到不確定的訊息時，遵循警覺、查明、證實三步驟，來瞭解訊息的來源和真假性，不再受到假訊息的影響，而課程中也將生活流言結合真人版的大富翁，在遊戲中學習正確觀念。

高雄民權國小五年級陳羨芮說，目前是學校的廣播組成員，會負責校內晨光時間等時段的國、台語宣導，曾參加過說故事比賽及即時演說競賽，對自己的發音跟口語表達很有信心，參加廣播營能夠進到錄音室錄音，雖然坐在主播台會有一點緊張，但有廣播營老師們的指導，所以錄音成果很滿意。

第2次參加廣播營的子龍國小六年級陳珍薏說，平時使用手機時對於似真似假的訊息都會選擇刪除跟封鎖，不會再分享出去，從「流言終結者」課程能知道如何進行查證，希望大家無論是網路訊息或新聞都要經過判斷與證實才能轉發，一起成為終結流言及打擊假新聞的媒體小尖兵。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，自2004年起每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，疫情前甚至有在德國、北京等地就學的學童回國參加，也不乏已參加過的學童，連續兩、三年繼續報名參加，是最受歡迎的夏令營之一。透過營隊一系列課程學習「口語表達」、「媒體識讀」、「科技應用」能力，結合108課綱充實學童的學習履歷，運用新媒體展現最有自信的自己。歡迎對廣播、媒體有興趣的國小三到六年級學生，報名參加8月份在勝利之聲廣播公司舉辦的「兒童廣播營」，洽詢電話06-2157524。