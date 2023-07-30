北京發出防汛紅色預警　天安門廣場、故宮關閉

▲天安門廣場。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市29日晚間發出暴雨紅色預警信號，並啟動全市防汛紅色（一級）預警響應，要求民眾非必要不外出。同時，北京知名景點天安門廣場及故宮也宣布暫時關閉。

氣象預報顯示，預計7月29日夜間至8月1日夜間，北京市將出現大暴雨，西部、南部更有特大暴雨。預告指出，主要降雨過程出現在30日02時至31日20時，全市有大暴雨，房山、門頭溝、昌平、海淀、石景山、丰台、延慶、大興、通州、西城、東城、朝陽的部分地區有特大暴雨。

▼北京暴雨，路面出現積水。（圖／CFP）



北京市官方表示，防汛紅色預警響應發布至預警解除為止，企事業單位，除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班，「請廣大市民非必要不外出，遇有積水路段，請勿涉水行車。」

北京多個景點也緊急宣布關閉，天安門地區管委會表示，預計7月29日夜間至8月1日夜間，北京市將出現大暴雨，「為保障安全，按有關規定，此期間天安門廣場關閉。」

北京故宮博物院表示，7月29日夜間至8月1日夜間，北京市將出現大暴雨，部分地區特大暴雨，為確保觀眾人身安全，故宮博物院7月30日、31日閉館，開放時間視雨情而定。

另外，大陸中央氣象台7月30日6時也繼續發布暴雨紅色預警，預計30日8時至31日8時，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津西部、山西東部等地部分地區有大暴雨，河北中部沿山地區、北京西南部等地部分地區特大暴雨（250～400毫米）；安徽中部、湖北東部和南部、湖南北部、貴州北部、雲南西南部、吉林北部等地部分地區有大雨或暴雨。