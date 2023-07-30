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22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

▲▼2021年第一個交易日,台股今天開紅盤震盪拉高,台積電盤中再寫535元歷史新高。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,台積電,個股走勢,熱門股 。（圖／記者李毓康攝）

▲PTT股板鄉民口中的「菲神」菲比斯提到，他的思考方式，才是真正讓自己在這條路穩定前進的關鍵力量。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

PTT股板鄉民口中的「菲神」菲比斯原本是財金門外漢，從灰心的生科、表演藝術，進證券期貨業工作，最終離職並成為市場知名投資人。從十萬到數億的成功經歷，他的投資傳奇與「邏輯思考」有強烈關聯，如今他也出書分享，從個人的人生出發，包括10年的投資歷程、拆解思維模式、投資哲學，讓讀者一窺他成功的秘訣。

菲比斯近來出書《菲式思考》，他提到這本書顧名思義，是透過他的思考在看事情，相較於技術分析或其他投資相關事宜，他認為「我的思考方式，才是真正讓自己在這條路上穩定前進的關鍵力量。」而他的思考，是基於邏輯推理與歸納，並推導出結論。

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他在自序中提到，會用已知的資料去猜導向的結果，用正確的機率與時間來換取成果，長久習作以後，便成了投資的直覺反應。而隨著資產增加，在風險趨避原則下，選擇用橫向分散的方式，增加猜題機會、不過分壓重注來降低重注的流動性風險與可能導致的心理風險，並且雙向尋找標的以降低市場波動。

新書主要分為五大部分，第一部分寫的是他自退伍後，從懵懂無知的財金門外漢、進證券期貨業工作，最終離職成為市場投資人，這一路以來的點點滴滴。除了人生故事以外，也能看到市場發生的一些事件與他的做法。

第二部分談的是交易心理學。由於10年前國內關於此一領域的資料相當稀少，他參與有台大財金背景的心理師佛洛阿水碩士論文所需的群組研討，奠定了他的交易日誌寫作計畫、自我框架的設定，以及如何做好自身風控的基礎。

菲比斯說，至今他以一人投資公司的角色自居，一家基本的投資公司需要有研究員、交易員、交易室主管及風控，而他的學習經驗能夠自己當自己的主管，並掌握好風控，這在提升績效穩定性與降低回檔，起了關鍵性的作用。

第三部分談他的「投資邏輯」，可以從中看到他如何當一個研究員與交易員，包括選擇這樣投資的原因。第四部分則是關於他的交易系統設備建置經驗，以及如何改善與驗證。「不論你是投資新手或有經驗的投資人，若想建置屬於自己的交易室，也許你可以看看我是如何設定與選擇的，這也是我多年嘗試錯誤的心得，有了我這個前車之鑑，也許能讓你少走些歪路。」

▲▼PTT股板鄉民口中的「菲神」菲比斯出書，《菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維》。（圖／商周出版）

▲PTT股板鄉民口中的「菲神」菲比斯出書。（圖／商周出版）

第五部分則是回測篩選XQ內建的策略，解析並嘗試優化。後記與附錄有他的想法、零碎的點點滴滴，另外還特別收錄家中可愛的貓咪Boss、Misu，菲比斯表示，這是他與出版這討論時，堅持要收錄的，「對於交易人來說，心情的穩定至關重要，而養貓咪對心情穩定有滿大的助益，能藉由出書的機會，順便秀自己的貓，不覺得很酷嗎？所以強制要購買本書的你來看看我們家的貓有多可愛（笑）。」

《菲式思考》將由商周出版發行，他表示，如果讀者能把他描述的想法，轉化到自身的工作或創業項目上，相信也能幫助到取得更好的成果。

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