阿北已被騙百萬...還要再匯50萬「跟著老師投資」　女兒苦勸終阻詐

▲警方苦勸王男不要滙款投資股票群組，但王男深信自己不會被騙，讓員警也感頭痛。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名80歲吳姓男子雖然已被騙超過百萬，但仍堅持再領50萬跟著股市理財群組投資，警方獲報苦口婆心勸導，並以手機秀出受騙案例，並告知吳想滙的帳戶，已被列警示帳戶，但王男只是哈哈一笑，仍執意領錢投資，最後員警只好聯絡其女兒到場幫忙勸說，才讓王男態度軟化放棄匯款。

▲警方也從手機秀出被騙案例，但王男仍執意要投資。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所昨日下午接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，員警倪富城、張瑋峰及林玄評立即趕往現場協助了解。經了解，民眾吳老翁表示，在網絡認識的朋友推薦加入股市理財群組，王男不疑有他多次匯款及當面交付，由群組每日回報可觀的獲利，員警查閱其手機內Line群組資訊，發現是詐騙集團經常使用的假投資真詐騙模式，且王男竟一口氣同時參加兩個以上群組，損失已破百萬仍執迷不悟。

▲最後請出其女兒加入勸阻，才讓王男態度軟化，放棄投資計劃。（圖／桃園警分局提供）

員警不斷向老先生勸導，向其說明恐已遭詐騙集團騙取財物，老先生聽了哈哈笑，見員警一臉的嚴肅，還表示可以理解員警保護民眾用心良苦，也非常信任警察但就是不認為自己被騙，一句話讓員警當場啞口無言，之後老先生決定放棄匯款改提領新臺幣50萬，等對方連絡再交付。

最後員警聯絡其女兒到場，並說明此類投資群組，都是帳面上讓民眾看到有獲利，或是小償甜頭給一小筆獲利現金，但是等到想要出金時，即將投資者踢出群組，結果損失慘重。總算使老先生態度軟化，同意不再匯款。