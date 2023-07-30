短裙妹當街「狂賞19巴掌」！男子仍緊抓手不放　網讚：是真愛

▲正妹當街賞男友19個巴掌。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日大陸社群流傳一段畫面，一對情侶在街頭發生爭吵，女子賞了男友19個巴掌，男方卻一直站著任由女友狂打，還緊抓住女子手臂不放，讓網友大讚是真愛。

據《香港01》報導，女子穿短裙和高跟鞋，男生穿短T和牛仔褲，雙方疑似在爭執，女方狂打男友的臉，他站著挨打不還手，之後試著想退開，不過女友攻勢猛烈，在22秒的影片中，她一共打了19個巴掌，男子都緊抓女子的手不放。

▲男子緊抓女友的手不放。

據了解，影片的拍攝地和時間待釐清，但影片後方有停車的簡體字告示牌，所以確定發生在大陸。影片光後，有網友表示，女生因為有女神條件，男方才願意被打，為了幸福也只能忍了。不過也有人認為，挨這麼多下不還手，只能說他甘願被打。

也有網友心疼的指出，「感情不是卑微討好，不是單向奔赴，愛情不是我愛你就夠了，而是我愛你，你也愛我，我願意為你付出，顧及你的一切，你也一樣！只可惜，我們都是智者，都能旁觀者清，可當自己陷進愛情裡的時候，都一樣是個傻缺！愛不愛，其實都能感覺到的，只可惜我們每個人都喜歡自欺欺人！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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