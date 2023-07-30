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卡努加速！　最靠近時間曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，卡努目前距離台灣東南東方約1250公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（30日）表示，輕度颱風卡努速度加快，周二到周三下午最接近台灣北方海面。

彭啟明在臉書說，卡努目前距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今天往北到北北西移動來到琉球海域，周一轉西北朝上海浙江一帶接近。

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▼卡努最新預測路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明指出，周二到周三下午，卡努最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350-400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，周三晚登陸浙江寧波，颱風路徑預測有其不確定性，持續保持關注即可。

彭啟明提醒，周三、周四開始，卡努可能帶動南海西南季風的發展，台灣西南方水氣較多，要留意可能南部陣雨機會增多。

中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周二、周三颱風相對較近，受到外圍環流影響，水氣較偏多，迎風面西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周三颱風逐漸往北帶來西南風，周三起中南部整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼最新歐洲系集模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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