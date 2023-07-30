午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

▲卡努颱風發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

今天（30日）午後防大雷雨！中央氣象局預報員廖經翔表示，預估輕度颱風卡努周一增強為中度颱風機率高，周一也是觀察它往西偏轉角度的關鍵時間，但根據目前預報路徑，海上警報機率低、陸上警報機率更低，當然也不排除，仍要再觀察。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日清晨馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣仍偏多，東半部、恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨，西半部有零星短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，其中西半部和各地山區不排除有局部大雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔說，周一水氣較偏少，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後東半部、南部和各地山區有局部短暫雷陣雨；周二、周三颱風相對較近，受到外圍環流影響，水氣較偏多，迎風面西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周三颱風逐漸往北帶來西南風，周三起中南部整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

廖經翔提到，卡努今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，先逐漸往北北西，到了北緯20多度時，此時位於高壓南緣，會被高壓往西邊推，變成西北到西北西方向，時間點大概落在周一；這時颱風往西偏轉角度，會影響距離台灣有多近，若高壓較強，颱風就會較近，若高壓較弱，颱風繼續往偏北路徑。

廖經翔表示，根據目前預報資料，海上警報機率低、陸上警報機率更低，當然也不排除，還要觀察周一颱風往西偏轉角度；此外，預估卡努周一變中颱機率大。

▲▼氣象局預估卡努周二、周三相對較近。（圖／氣象局）

