　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

（圖／NOAA）

▲卡努颱風發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

今天（30日）午後防大雷雨！中央氣象局預報員廖經翔表示，預估輕度颱風卡努周一增強為中度颱風機率高，周一也是觀察它往西偏轉角度的關鍵時間，但根據目前預報路徑，海上警報機率低、陸上警報機率更低，當然也不排除，仍要再觀察。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日清晨馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣仍偏多，東半部、恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨，西半部有零星短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，其中西半部和各地山區不排除有局部大雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔說，周一水氣較偏少，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後東半部、南部和各地山區有局部短暫雷陣雨；周二、周三颱風相對較近，受到外圍環流影響，水氣較偏多，迎風面西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周三颱風逐漸往北帶來西南風，周三起中南部整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

廖經翔提到，卡努今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，先逐漸往北北西，到了北緯20多度時，此時位於高壓南緣，會被高壓往西邊推，變成西北到西北西方向，時間點大概落在周一；這時颱風往西偏轉角度，會影響距離台灣有多近，若高壓較強，颱風就會較近，若高壓較弱，颱風繼續往偏北路徑。

廖經翔表示，根據目前預報資料，海上警報機率低、陸上警報機率更低，當然也不排除，還要觀察周一颱風往西偏轉角度；此外，預估卡努周一變中颱機率大。

（圖／氣象局）

▲▼氣象局預估卡努周二、周三相對較近。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

ET快訊
卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐
「世警運」遭爆警政署禁拿國旗　林右昌越洋指示：國旗拿出來
午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝
泰國邊境大爆炸9死、115傷　目擊者100公尺外聽到雷劈巨響

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

獎金免了！尼克星今晚開戰李育昇　線上直播頻道曝

忙翻時有人拜託幫忙⋯你會？　4種反應看「心裡地位」與人際關係

餐廳闆娘訂4萬6桌椅　到貨竟反悔不付錢「全部5000我就收！」

拳擊高材生QA超驚人！認識「蔣家戰神」自律時間表被粉絲大讚

碩士DJ「蹲下拿書」6張照全看光！粉絲狂放大看書名：先收藏研究

失智爺成「幻視偵探」幫孫女解謎！日本怪物級推理小說賣破7萬冊

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

罔腰

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

獎金免了！尼克星今晚開戰李育昇　線上直播頻道曝

忙翻時有人拜託幫忙⋯你會？　4種反應看「心裡地位」與人際關係

餐廳闆娘訂4萬6桌椅　到貨竟反悔不付錢「全部5000我就收！」

拳擊高材生QA超驚人！認識「蔣家戰神」自律時間表被粉絲大讚

碩士DJ「蹲下拿書」6張照全看光！粉絲狂放大看書名：先收藏研究

失智爺成「幻視偵探」幫孫女解謎！日本怪物級推理小說賣破7萬冊

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

巨城商圈3字頭大樓搶手　在地：3優勢吸竹科首購族

他爆料警專遭網軍圍剿　弟被3長官「鎖小房間」逼供

影片曝！智利行人走斑馬線慘遭撞飛　兒目睹媽喪命瞬間

油痘肌又易敏感？皮膚科醫師教精簡保養4重點　養回健康好肌膚

台八女星「霸凌同學」被罵爆　自認是壞巫婆：我都想揍扁自己

黑柴睡覺被吵醒耍脾氣低吼　嬤一句「嘴巴閉」秒安靜閉嘴

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

美「年度女師」不只性侵13歲學生　遭爆教室內誘侵未滿14歲少年

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

中華隊世大運30日重點賽程　反曲弓男團對決南韓爭金

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

生活熱門新聞

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

亞尼克夢想村7/31結束營業！結束19年歷史

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

砸爛兒子筆電！愛瘋修老闆：忍耐好久了

日本人妻邀吃飯「帶一家老小出席」！他慘付2萬

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千全收

國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

元老級北車街友　勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

北科大總召首發文！　秀新畫作　

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮強襲福建釀恐怖災害！民宅被掀飛

杜蘇芮強襲福建釀恐怖災害！民宅被掀飛

颱風杜蘇芮28日在福建登陸，造成了慘重的災情。莆田市有一位居民目睹，旁邊的一戶民宅受到強風影響，發生牆體脫落的情況，恐怖的畫面被拍了下來，瞬間在網路上引發討論。

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

颱風離開報復性出遊！墾丁大街人潮畫面曝

颱風離開報復性出遊！墾丁大街人潮畫面曝

11縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

11縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

彰化市區淹水　翁跌倒受傷

彰化市區淹水　翁跌倒受傷

關鍵字：

氣象氣象雲颱風氣象局廖經翔

讀者迴響

熱門新聞

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

快訊／大雨開轟台中市！　中部7地區淹水警戒

40萬直播主曝報案卻「被台中員警羞辱」！

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面