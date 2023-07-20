女病患被櫃台搭訕！分手後怒砸諮商所招牌　心理師向渣男求償

▲諮商所櫃台人員加女客戶LINE還交往，感情破裂後女客戶情緒失控，怒砸諮商所招牌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

知名吳姓心理師成立諮商所，雇用朱姓男子當櫃台行政人員。朱男卻藉職便，加女客戶LINE進而交往，之後兩人感情破裂，導致本來精神不穩的女客戶情緒爆發，到諮商所吼叫、怒砸招牌，還對朱、諮商所都提告。吳女認為，朱男違反心理業倫理規範，導致她商譽受損等傷害，將朱男告上法院。台北地院審理，法官認為朱男和女客戶有不正當關係，違反勞動契約，應賠償損害共14萬425元。

吳姓心理師主張，她成立諮商所和顧問公司，雇用朱姓男子擔任行政人員，負責客戶櫃檯預約聯繫、客戶資料管理等工作，朱男卻利用職便了解客戶小琳（化名）的地址和心理狀態，藉機私下與她交換LINE，進而約會、發生性行為、同居，違反心理行業倫理規範。

吳女表示，她在諮商所撞見兩人互動親密，約談朱男後，朱男卻刻意隱瞞和小琳的關係，而後他和小琳關係破裂，竟向小琳父親要錢，還恐嚇、毆打小琳，讓她病情雪上加霜。小琳轉向其他身心診所醫師傾訴，醫師遂打電話來諮商所想告知此事，電話卻被朱男攔截，直到小琳於去年1月26日向諮商所官方LINE投訴，全案才曝光，朱男也被解雇。

吳女指出，小琳因被朱男傷害，原本就不穩的情緒更加衝動，還把憤怒轉移到雇用朱男的她身上，除了用訊息和電話恐嚇要「打死她」，還到諮商所大吼大叫、毀損招牌，也對諮商所提告。她感到人身受到威脅，還因此去學武術防身，包含課程費用、招牌修復費、律師費、商譽受損的營業損害，要向朱男求償21萬3789元。

全案審理時，朱男辯稱他也有憂鬱症，而且他受雇於吳女的顧問公司，而不是吳女的諮商所，也不是職業機構人員，不受心理師法或相關倫理規範。他對小琳並無監護義務，小琳因缺乏控制造成的損害，應由諮商所向小琳求償，而不是對他求償。

法官認為，朱男碩士論文主題和精神疾病、心理學相關，對於心理諮商也略有涉獵，且吳女在第一天就告知朱男「不得與心理諮商客戶有性關係或其他不正當關係」，卻違反勞動契約，讓吳女因此遭到小琳提告等損失。除了吳女上7萬多元的防身課程，和朱男違反契約較無因果關係外，其他求償合理，判朱男要賠14萬425元。