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從鬼滅大魔王分析「反社會人格」特質！現實社會每25人中就有1人

▲▼心理師分析《鬼滅之刃》大魔王「鬼舞辻無慘」的暴力人格。（圖／Muse木棉花-TW YouTube）

▲《鬼滅之刃》大魔王「鬼舞辻無慘」，在心理師眼中是具有反社會人格的代表。（圖／Muse木棉花-TW YouTube）

文／心理師林萃芬
摘自／時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象

引言：你是否曾被《鬼滅之刃》中那些令人戰慄的鬼角色所吸引，並好奇他們的人格特質如何與現實生活中的人相關連？研究顯示，現實生活中大約每25個人，就可能有一個人是反社會人格，這些人可能是你的同事，甚至是你的伴侶。心理師林萃芬藉由《鬼滅》最令人畏懼的角色「鬼舞辻無慘」，揭開反社會人格的特質，並了解如何保護自己免受其傷害。

●反社會人格，就在你身邊？沒犯罪，也能是隱藏的危險

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做感情諮商的時候，我發現很多當事人敘述情人或伴侶的行為，都很像反社會人格。還有很多企業遇到的不良同仁也有可能是反社會人格，譬如說，會盜領顧客的銀行資金轉去投資，或是「挪用」銀行資金，借錢給主力炒股賺利息，或是報假帳親吞公司資產，或是看到公司制度的漏洞藉以謀取利益。

曾經有當事人問我：沒有殺人也是反社會人格嗎？答案是的。沒有犯罪，不代表沒有反社會傾向，沒有殺人，也不代表就不是反社會人格。就讀知名學府，也可能有反社會傾向。事業成功，也可能有反社會傾向。

●認識隱身人群的反社會特質，測驗教你避開潛在威脅

你是否知道周遭可能藏有具有反社會人格的人？他們的行為模式或許在你眼前，但你還未意識到。接下來的這個簡單測驗，可讓你敏銳地識別他們，記錄在腦海裡並保持必要的距離，避免你的人身和財產安全受到威脅。

【測驗】周遭有像「鬼舞辻無慘」一樣的反社會人格嗎？

(1)跟父母的關係很疏離，覺得自己跟父母沒有什麼話好說的。

(2)學生時代缺乏完成學業的動機，不斷的曠課，有逃學習慣。

(3)學生時代曾經違反校規，離開學校後為了生存，也曾經從事犯罪違法的行為。

(4)對別人細微的情緒變化非常敏感，特別會區分對方是強者還是弱者，一旦知道對方是弱者，會毫不留情欺負弱者。

(5)渾身散發著過度的自信，總是認為自己比別人更聰明、更有能力。

(6)會說謊、偽裝、隱藏真實的面目，認為這樣做只是達到目的之手段而已。

(7)嘴巴上常常說「真的很感謝你」，但行為上卻是忘恩負義、過河拆橋的。

(8)表面上善體人意、為對方著想，但行為上卻侵占別人的財務、權益，或是把自己要負的責任推給對方。

(9)很敢於對別人提出誇張過分的要求，而不會覺得有任何不好意思，只在意自己有沒有獲得利益。

(10)會長時間和別人維持眼神接觸，甚至是長時間怒目瞪視對方。

(11)為了追求一時的興奮感，會對公共場所做出破壞性的行為。

(12)常常會感到很無聊，想要出去外面找點樂子。

(13)當周遭人認為他是「不可靠、 不誠實、不誠懇」的時候，他也不會對自己的不當行為感到懊悔或羞恥。

(14)喜歡控制、操弄別人，精於算計利益，會在不知不覺中把別人的金錢變成自己的。

(15)奪取別人的財產後，既不會有心理壓力，也沒有罪惡感，反而認為是對方自己願意的，或是對方不夠聰明。

(16)不信任周遭人，總覺得有人會陷害他，只相信自己。

(17)會合理化自己的報復心理，會認為這是被害人造成的，對方應得的報應。

(18)明明知道講什麼話會傷害對方，卻偏愛說些刺傷人心、踐踏對方自尊的話。

(19)有溝通不良的問題，當他感覺被人拒絕，就會產生報復行為，想讓對方受到傷害。

(20)常常用語言威脅別人，或是用行為威嚇別人。

(21)當別人形容他是狠角色，反而會感到驕傲，覺得自己是有力量的，別人是膽小的。

(22)會跟攻擊性高的同伴為伍，認為這樣才能保護自己。

(23)人際互動時會挑撥離間，讓團體中其他人互相仇視彼此，或是無中生有誣陷毀謗別人的名譽。

(24)會把內心負向的情緒遷怒到動物身上，喜歡看動物慢慢被虐殺而死的過程。

這24題的測驗，基本上都是揭露反社會人格的行為模式與特質，回答越多個「是」，回答越多「是」就表示有越多反社會人格特質，需要做好安全措施，盡可能不要激怒或挑釁對方，避免升高對方的防衛，必要時尋求公權力的協助。

▲▼《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，作者林萃芬，專業諮商心理師。《鬼滅之刃》登場人物的性格和背景各不相同，喜歡劇中的不同角色，能分析出你的個性和心理特質。劇中有各種不同的險境，真實世界裡也有，主角們都是如何穿越險境的呢？或許可以從中汲取出「勇氣」，並透過14個自我檢測與13個自我練習，幫助我們在面對險境時，隨時補充正向能量。

延伸閱讀

《鬼滅》鬼舞辻無慘暴力性格怎麼來？心理師：內在有大量羞恥

 

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反社會人格鬼滅之刃鬼舞辻無慘林萃芬時報出版

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