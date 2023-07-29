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北藝中心頂樓花園首開放！「給植物的音樂會」邀人類帶盆栽參加

▲▼國際建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自導覽台北表演藝術中心。北藝中心開幕季。（圖／記者林育綾攝）

▲北藝中心將首度開放頂樓花園，推出「給植物的音樂會」系列節目。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心將首度開放11樓的「星空如願」頂樓花園，推出「給植物的音樂會」系列節目，邀請觀眾帶著家裡的植栽參加，「人」成了配角，「植物」才是主角！現場不但會減少燈光，還會播放給植物聆聽的特定頻率；觀眾也能戴上無線耳機，任意遊走在頂樓花園，跟盆栽植物共同沉浸在音樂聲波。

「2023台北藝術節」自8月5日～10月1日舉行，今年音樂會翻轉過往形式，推出「給植物的音樂會」系列，包含：《植靜派對》、《表植趴體》、《植物連結聲波浴》、《玉山是一個處理器》共四檔節目，更首度開放北藝中心11樓的「星空如願」頂樓花園，採遊走式、無固定座位模式演出，邀請觀眾與植物進行「跨物種溝通」。

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策展人林人中表示，「給植物的音樂會」是全新的限定創作系列，在名稱就明示了「植物是主角、人是配角」，邀觀眾帶著家裡的植栽，一起到北藝中心頂樓花園，跳脫人類本位主義，換位思考，從萬物的角度來看人類社會與自然生態的關係。

林人中也說，音樂會甚至沒有多餘的燈光或音響，所有的音樂或行動，是為了植物而生，傾聽植物、理解植物，當觀眾能夠邀請並帶自己的植栽來聽音樂會，同時也轉換自己的角色，認知到「我是植物的照顧者」。把生態思維融入音樂會，透過藝術的方式，在生活之中帶來更多的想像。

▲▼國際建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自導覽台北表演藝術中心。北藝中心開幕季。（圖／記者林育綾攝）

▲為了提供更好的服務給「植物觀眾」，節目的演出時間都安排在下午6點，並儘量減少燈光的使用。（圖／記者林育綾攝）

為了提供更好的服務給「植物觀眾」，4檔節目的演出時間安排在下午6點，接近日落的時間，儘量減少燈光的使用。節目內容也針對不同個性的植物來推出，喜歡安靜的植物，可以選擇《植靜派對》，可聽到屬於「植物頻率的聲音」；而喜歡熱鬧的植物，可以參與《表植趴體》，大玩扮裝秀與跳舞。

▲▼2023台北藝術節推出「給植物的音樂會」，《植靜派對》臺灣手風琴家王雁盟（中）與電子樂詩人組合KbN合作。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲《植靜派對》臺灣手風琴家王雁盟（中）與電子樂詩人組合KbN合作。（圖／台北表演藝術中心提供）

第1周《植靜派對》將由國內知名的手風琴演奏家王雁盟與電子音樂拍檔KbN演出，是一場「靜音耳機派對」，拋出兩種聆聽模式：一種是屋頂的音響，將播放給植物的特定頻率；另一種是觀眾戴上無線耳機，可以任意遊走在頂樓花園，找到最舒服的角落，與盆栽植物共同沉浸在音樂聲波。

▲▼2023台北藝術節推出「給植物的音樂會」，《表植趴體》前衛藝術家Betty Apple將身體藝術與電子音樂結合。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲《表植趴體》前衛藝術家Betty Apple將身體藝術與電子音樂結合。（圖／台北表演藝術中心提供）

第2周《表植趴體》由聲音藝術家謝賀銘與前衛藝術家Betty Apple統籌，攜手變裝皇后飛利冰與飛帆、植物溝通師等多元領域表演者，帶來獻給植物的「電音派對」。觀眾可帶植物前往參與，更鼓勵扮裝成植物加入，現場也設置扮裝區，提供衣物、道具讓人就地變身。

隨著人類DJ現場混音，由空中花園植物預先嚴選的曲目放送；觀眾還可借助溝通師，跟植物進行愛的對話，也可安排植物到專屬搖滾區一起款擺震盪。透過和植物相連的觸碰式晶片，還能邀植物共舞，看看他們是否和你一樣沉浸於樂聲之中。

▲▼2023台北藝術節推出「給植物的音樂會」，《植物連結聲波浴》聲波療癒跨界樂團Oneness讓體驗者透過自然聲波浴，體驗一場洗滌身心的聲音療癒旅程。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲《植物連結聲波浴》聲波療癒跨界樂團Oneness讓體驗者透過自然聲波浴，體驗一場洗滌身心的聲音療癒旅程。（圖／台北表演藝術中心提供）

第3周的《植物連結聲波浴》，在狂歡後由「Oneness聲波療癒跨界樂團」（許嫚烜與陳沛元）領軍，邀請觀眾與植栽一同入場體驗聲音療癒的共振能量。植物曼陀羅礦染藝術家以軟雕塑裝置，打造空中花園，在舞者與手持植物共舞與地、水、火、風元素的主題樂聲中，領略植物如何將陽光、空氣、水吸收貯存，領略植物如何將陽光、空氣、水吸收貯存，並化做滋養萬物共生的療癒能量。

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北藝術節，自8月5日～10月1日舉行。（圖／記者林育綾攝）

第4周《玉山是一個處理器》是北藝中心與京都藝術中心跨國合作的節目，由藝術組織lololol和來自東京的花形槙、音樂藝術家王榆鈞攜手，透過跨域演出激起思辨，探索植物學家的知識檔案，到當代科技技術意識的過程，結合數位科技與自然，將植物聲波通電，變成啟動機械的聲音，讓人聽見植物所發出的訊號，是場「表演性的視覺藝術」。

「2023台北藝術節」各項節目票券已啟售，購票及洽詢可至北藝中心官網查詢。

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