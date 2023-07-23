50歲母胎單身男想婚了！臉書遇「小學女同學」　45萬定存險挨詐

▲陳姓男子一輩子沒談過戀愛，不敵愛情攻勢，差點被騙45萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲陳姓男子生性靦腆、不擅言詞，一輩子沒談過戀愛，1個月前有個國小女同學「美雅」突然加入臉書好友，陳男不敵每天噓寒問候的愛情攻勢，日前到銀行要解除1筆定存多年的45萬元，要作為結婚基金，警方詢問發現，陳男沒有見過「美雅」，也沒通過電話，回答問題前都要停頓幾秒，經員警規勸才知遇上詐騙集團，最後刪除該網友，保住積蓄。

台中市警察局第二分局育才派出所警員陳倚文、施宗樺，日前上午接獲三信商銀行員通報，有一男子要解除多年未曾提領的定存45萬元，且頻頻使用手機傳訊息，疑似遭到詐騙。

員警趕抵現場，陳男坦承，1個月前在臉書上認識「美雅」的妙齡女子，誤以為對方是國小同學，生平沒談過戀愛，不敵「美雅」噓寒問暖，一下子就暈船了，「美雅」主動提出要結婚，陳男開心得馬上到銀行要將多年儲蓄領出來作結婚基金。

員警詢問陳男，是否見過「美雅」本人？有無出去約會？是否了解對方家庭以及經濟狀況？陳男竟都答不出來，員警訝異「沒見過面怎麼結婚？」明確就是詐騙，經同意查看陳男手機對話紀錄，發現詐團竟要求陳男將對話紀錄全數刪除，員警直接告訴他遇到詐騙了，陳男這才恍然大悟，刪除「美雅」，斷絕聯繫。