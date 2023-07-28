92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

▲鴻海28日發放734億元現金股息，創辦人郭台銘92億元入袋。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海（2317）28日發放現金股利，這次總共發出約734.74億元現金股息，若以目前創辦人郭台銘持股約17.42億股計算，估計能有高達92.32億元股息入帳，也讓不少人好奇，郭董要如何運用這筆錢？對此，郭台銘也親自解答了。

郭台銘28日在臉書發文指出，近日鴻海發放現金股利，創歷年新高，他也陸續收到許多年輕朋友們的好奇發問「90幾億的股利怎麼花？」對此他坦言，自己沒有什麼花錢的時間，也不常購物消費，且早就簽下婚前協議書，身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業。

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「錢，生不帶來，死不帶去，我對財富真的沒有那麼在乎。」郭台銘直言，過去20幾年來，他已陸續將財富投入自己主持的三個基金會，分別是興建癌症醫院與投資抗癌技術的「永齡健康基金會」、縮短城鄉教育落差的「永齡教育基金會」以及專責在災難動員、軍公教罹難撫卹，並幫助弱勢族群的「永齡慈善基金會」。

郭台銘說道，人在年輕的時候一定要學著賺錢，在絕境中自我挑戰，才能成就眼界與氣量，而人在富足的時候，也一定要學會花錢，付出後的幸福才是真財富，重點不再是錢的數字，而是所能創造的價值，「取之於社會、用之於社會，這就是我的理財之道。」