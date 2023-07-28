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5億高中生墜亡「有疑點」重啟調查　賴母律師「4聲明」說話了

▲▼許哲維律師。（圖／記者許權毅攝）

▲高分檢發回5億高中生案再議，賴母委任律師許哲維今天發出四點聲明回應。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

震驚全台的台中五億高中生墜樓案，台中地檢6月偵結認定賴姓高中生配偶夏姓男子，殺人罪部分不起訴。高中生母親不服，透過律師提再議。台中高分檢今天發布新聞稿表示，勘驗相關攝影光碟，認為還有疑點須查明，全案發回續行偵查。賴母律師許哲維稍早也發布四點聲明回應，感謝高分檢檢察官，也提到依照續行偵查的分案規則，續行偵查不會由原檢察官偵辦。

剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

▲5億高中生墜樓案，其夏姓配偶殺人罪不起訴，死者母親不符，委任律師提起再議。（圖／ETtoday資料照）

賴姓高中生的母親不服，已經委請律師對殺人罪不起訴部分提請再議，最高檢察署檢察總長邢泰釗得知此案受到社會高度關注，日前將國人相關意見，彙整發交台高檢台中分署，請該署指派富偵查經驗的檢察官，依《刑事訴訟法》第 258 條規定，詳予審酌偵查是否完備，釐清民眾疑慮。

今天台中高分檢表示，經檢察官詳予審酌全部卷證，並勘驗相關攝影光碟，認全案尚有若干認定及疑點仍待查明並進一步確認，爰具體指出尚待查證事項及方法，發回續行偵查。

賴母律師許哲維事後發出四點聲明回應，第一、謝謝台中高分檢的檢察官，願意針對本案疑點，請台中地檢署續行偵查；第二、因為續行偵查仍屬偵查階段，依舊受到偵查不公開的限制，所以無法得知續行偵查的內容；第三、依照續行偵查的分案規則，續行偵查不會由原檢察官偵辦；第四、感恩所有持續關注賴小弟命案的台灣人，我們會繼續努力。

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