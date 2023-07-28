高雄百貨硬開門！唯獨這家「霸氣停業1天」　網驚：根本表率

▲不少人潮湧入高雄百貨。（圖／記者陳宏瑞攝）



網搜小組／劉維榛報導

高雄受杜蘇芮颱風影響，民眾連放2天颱風假，但百貨服務業卻是兩樣情，今（28）日多數店家調整為下午營業，包括漢神巨蛋、義享時尚廣場、夢時代與大遠百等，甚至出現還沒開門，卻湧入車潮要進館逛街的情景，引發網友看傻眼。但也有人發現，「只有SOGO是良心企業，其他都是要錢不要命的！」

《ETtoday新聞雲》記者近下午2點直擊高雄一家百貨公司，一名在超市上班的員工表示，公司一大早就有通知今天會延後上班，原本是通知12點上班，後來又改成下午2點，「改來改去，有點煩」。

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另一位櫃姐則無奈表示：「服務業就是這樣，認了！不過剛剛要上班的途中，剛好風雨又變大，淋得一身濕，覺得有點不開心。」

▲民眾湧入百貨公司打發時間。（圖／記者陳宏瑞攝）



高雄連放2天颱風假，在家無聊的民眾，紛紛湧入百貨逛街，而粉專《高雄點Kaohsiungtien》也轉貼網友照片，「還沒開門的夢時代，外面已經塞滿要進館的車」，誇張車潮曝光後，引來網友大罵，「一天待在家有怎麼難嗎？颱風假是給你們保護自己的」、「人類都很雙重標準，可笑」、「以後放颱風假，市府應該禁止百貨公司營業啦」。

事實上，高雄市各家百貨今早也緊急宣布「12點前暫停營業」，並觀察風勢雨勢後，陸續宣布延至下午2點恢復正常營業。漢神百貨、漢神巨蛋為14:00-22:30；義享時尚廣場為14:00-22:00；夢時代為14:00-22:30；大立百貨為14:00-21:30；大遠百為14:00-22:00；新光三越左營店、三多店為14:00-22:00；而SOGO百貨高雄店則宣布停業一天。

眾多網友見到SOGO高雄店停業1天的特立獨行之舉，紛紛大讚「除了SOGO，其他根本硬要賺錢」、「SOGO良心企業」、「只有SOGO是良心企業，其他都是要錢不要命的」、「SOGO根本就是百貨業界表率」、「百貨業是不是有一個群組，然後SOGO沒在裡面」。

▼遠東SOGO高雄店暫停營業1天。（圖／記者許宥孺攝）