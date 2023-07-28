陸「跨欄女神」吳艷妮用生日迎接世大運　發願進決賽「拼出好成績」

▲吳艷妮在大陸全國田徑冠軍賽中奪金。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2023成都世大運今（28）日開幕，恰巧是大陸新生代「跨欄女神」吳艷妮的生日，她以土生土長的「川妹子」身份在賽前記者會上表示，堅信每代年輕人都有自己的光榮，年輕人與年齡無關，只要依然志向高遠，依然繼續向前奔跑，就是年輕人，「這次參賽的目標，進入決賽，努力拼出一個好成績。」

《中新社》報導，28日晚，成都大運會將舉行開幕式。這場「青春盛宴」的開幕之日也是四川女孩吳艷妮的生日。在2023年（大陸）全國田徑冠軍賽女子100米（公尺，下同）跨欄決賽中以12秒93的成績奪冠的她，不僅擔任了成都大運會火炬手，還將在「家門口」參加這場體育盛會。

▲「川妹子」吳艷妮擔任世大運火炬手。（圖／CFP）

現年26歲的吳艷妮是大陸田徑場上的「新嬌點」，她在大陸全國田徑冠軍賽女子100公尺欄決賽中奪冠，不過，在7月13日舉辦的2023年田徑亞錦賽中，卻因搶跑被取消資格，失去在亞洲賽場上證明自己的機會。

▲吳艷妮在賽場上的精心打扮是為展現自信。（圖／翻攝環球網）

甩開陰霾後，吳艷妮積極投入備戰世大運，她表示，她與教練和保障團隊今（2023）年一直在為世大運精心準備，給自己定下的目標就是進入決賽，努力拼出一個好成績，「小時候的我只是一個在縣城裡玩耍的小女孩，絕不會想到自己26歲時既能在北京體育大學讀書，也能穿著國家隊隊服為國征戰。」

自從吳艷妮妮成為高人氣體育新星後，她在賽場上的精心打扮也成為外界關注的焦點，甚至曾引來不少人質疑。對此，吳艷妮曾提到，比賽當天最重要的事情是化妝，「我是一個精緻女孩，賽前化妝要40分鐘，紮辮子要10分鐘。每次出門我也都把自己打扮得很好看，有自信心嘛。」