華中科大蓋教學樓「缺近3億元」…要學生捐錢！曝光後緊急喊停

▲華中科技大學。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸名校-華中科技大學建設教學樓，自曝有7千萬元人民幣（約新台幣2.96億元）資金缺口，學院近日向學生發起募捐，引起爭議。網傳聊天截圖顯示，「前期工作中發現僅由校友大額捐款完成該任務有困難，因此需要充分調動校友進行小額捐。」

據《長江雲》報導，募捐消息獲得大量轉發，引發網友關注，很快被叫停。7月26日晚，一位華中科技大學人工智能與自動化學院本科生表示，在學院群收到相關募捐信息後，又收到新的群信息，「同學們不用轉發了，也不號召大家捐錢」。同學院研究生周同學表示，他和身邊的同學沒有收到要捐款的信息。

26日晚，此次募捐的負責人之一，華中科技大學人工智能與自動化學院的汪老師回應稱，「這個募捐是面向校友的，不是面向在校生的，網友轉發造成了困擾。」

查詢華中科技大學基建與規劃處網站發現，6月28日，網站發布了《華中科技大學計算機與人工智能大樓項目喜封金頂》一文。其中提到華中科技大學計算機與人工智能大樓投資4.62億元（人民幣，下同），經過參建單位的共同努力，2023年6月28日主體結構圓滿封頂。大樓建成將有助於計算機學院和人工智慧與自動化學院及相關學科交叉融合，實現科研資源共享，同時能促進交叉學科的發展。

華中科技大學人工智能與自動化學院微信公眾號顯示，在「人工智能與自動化學院發展基金」的募捐平台，目前籌集資金1203172.18元。而在捐贈人信息一欄，有「在校生」的選項。

這個募捐平台是否就是學院向校友募捐建樓款項的平台？建樓款目前還有多少缺口？7月27日上午，汪老師表示，「在開會，不方便接電話」，隨後掛斷。28日，對此，華科大回應，捐款面向校友而非在校學生。

據歷史資料顯示，華中科技大學人工智能與自動化學院1961年開始招收研究生，1998年首批獲得大陸控制科學與工程一級學科博士學位授予權，2007年成為大陸控制科學與工程一級國家重點學科，2019年人工智能與自動化學院、人工智能研究院成立。目前，該學院擁有3個本科專業，6個工學碩士點、博士點，1個理學碩士點、博士點，並設有1個博士後科研流動站。據2022年7月的學院官網和學校本科招生信息網顯示，學院目前在校就讀本科生1300餘人、全日制碩士研究生750餘人、全日制博士研究生250餘人。