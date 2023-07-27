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Live／杜蘇芮「迷蹤步」加速北上！暴風圈變小了　氣象局最新說明

記者閔文昱／綜合報導 

中度颱風杜蘇芮（Doksori）一路蛇行牛步，擦邊閃過台灣，過去一天以來，速度忽快忽慢，不過7級暴風半徑已從半徑280公里縮小為250公里，即將從台灣海峽北上，預計颱風路徑有稍微偏北走，通過台灣海峽後，明天上午中心非常靠近金門並登陸中國福建。氣象局將於23：40說明颱風最新動態。

根據最新氣象局資料顯示，中度颱風杜蘇芮27日23時的中心位置在北緯 22.2 度，東經 119.1 度，即在澎湖的南南西方約 160 公里之海面上，以每小時25轉34公里速度，向北北西進行，其暴風圈正籠罩台灣彰化以南、南投、東部、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續中。

▲氣象局2330警報單。（圖／氣象局）

▲氣象局2330警報單。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員羅雅尹指出，目前杜蘇芮仍是中度颱風，不過7級風的暴風範圍有稍微縮小一些，氣象局仍針對台灣附近海域及巴士海峽、東沙島海面發布海上警報，陸上警報區域則涵蓋苗栗以南地區、花蓮、台東、澎湖以及金門。

羅雅尹表示，從最新雷達回波圖來看，颱風的外圍環流的雨帶正在影響南部陸地，出現間歇性雨勢，而颱風更外圍環流帶來的東南風和水氣則是持續影響東半部陸地，直至目前為止仍有不小雨勢，預估從深夜到清晨東半部和南部的雨勢還會持續增加。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

羅雅尹預估，到了27日上午，杜蘇芮逐漸從金門進入中國福建，金門上午雨勢會較大，台灣本島和澎湖的雨勢則有機會減小，但中南部和東部仍會有陣雨出現，真正要緩和要等到27日下半天，颱風更為遠離，台灣本島及澎湖、金門的雨勢才會更為明顯緩和。 

另外，氣象局28日凌晨也發布陸上強風特報，28日金門及澎湖易有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區亦有9至10級強陣風，桃園以北及台東沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。

警戒區域及事項：

陸上：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上：台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

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