快訊／強風狂吹！14縣市陸上強風特報　高雄晚間多處路樹倒

記者吳世龍、董美琪／綜合報導

受到中颱杜蘇芮影響，氣象局27日晚間針對14縣市發布陸上強風特報，高雄市區晚間開始起風，市區多處路樹傾倒以及招牌遭吹落。警方獲報已派人前往處理。

▲高雄晚間多處路樹倒。（圖／記者吳世龍翻攝,，下同）



鹽埕警分局五福四路派出所於晚間8時55分獲報，鹽埕區公園二路與光榮街口有路樹倒塌，立即趕往現場，發現人行道上一顆路樹傾倒，砸中停放於路邊停車格兩台自小客車，所幸車上無人並未造成人員受傷，目前已通知工務局養工處人員到場排除道路障礙。

氣象局27日21點25分發布陸上強風特報，28日下午前影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象局表示，今晚桃園以北、東北部、東南部、南部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，尤其基隆北海岸及高屏沿海易有10至11級強陣風，桃園以北地區及台北盆地亦有較強陣風。

明(28)日金門及澎湖有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區也有8至10級強陣風。

▼鳳山區新富路一處路樹倒塌。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員李雅靜）



▼高雄晚間多處路樹倒，中華五路一處路樹砸到保時捷。（圖／民眾提供，下同）

