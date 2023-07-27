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快訊／杜蘇芮入夜「轟炸」高雄！梓官3526戶停電　民眾受困電梯

▲台電人員辛苦冒風雨搶修 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台電人員辛苦冒風雨搶修 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

杜蘇芮颱風在27日入夜之後，狂風大雨肆虐高雄，今天（27日）晚間11點多左右在梓官傳出有人受困，初步了解有民眾因為停電的關係造成電梯受困，目前警消人員已經前往救援當中，而台電人員正在進行搶修。

根據台電提供訊息表示：「受杜蘇芮颱風颱風影響，今（7/27）日22時53分梓官區中正路、光明路、共和路、赤崁西路、信蚵路、茄好路、展寶路、通安街、通安路、智蚵路、嘉好路、嘉展路、廣澤路、禮仁路、禮智路等一帶停電3526戶，已立即派員搶修中」。

▲台電人員辛苦冒風雨搶修 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台電人員辛苦冒風雨搶修 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁今(27)日晚間主持災害應變中心第四次工作會議並於會後進行媒體說明，他表示，根據中央氣象局資訊，考量明(28)日部分山區尚在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式封路，及山區降雨量於明日中午前之預測雨量已達停班停課標準，為維護原住民區民眾安全，市府宣布那瑪夏區、茂林區、桃源區等3行政區明(28)日停止上班及上課，其餘地區照常上班上課。

陳其邁指出，從今天入夜之後，風雨將逐漸增強，在林園區以及沿海地區風力也高達10級以上，風力有逐漸增強，將持續到明天早上6點，特別提醒民眾在入夜後盡量減少外出，如須於夜班工作人員上下班時更要注意交通安全。他也呼籲，明日上班倘因風雨造成員工偶有遲到或在其行政區有上班困難的部分，希望雇主能夠體諒，勿苛扣員工薪水。

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