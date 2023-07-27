　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台生參與蘇州「崑曲溯源之旅」　換戲服互動讚要多交流

▲▼ 崑曲,青年文化月,蘇州 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲崑曲老師在向台青們示範不同的動作。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

第三屆兩岸青年文化月26日在江蘇蘇州啟動，期間舉辦了4場文旅體驗、7條線路，譬如崑曲溯源之旅、尋味之旅等。在今（27）日的崑曲溯源之旅上，來自中國文化大學的2名台生換上戲服互動，並表示，雖然兩岸學生身處的地點不同，但做的事情是一致的，未來可以多做交流。

▲▼ 崑曲,青年文化月,蘇州 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

蘇州今早舉行了「國潮風起 梨園新調」第三屆兩岸戲曲文化沙龍，邀請了大陸國家一級演員、江蘇省京劇院梅派青衣高飛和知名崑曲演員劉煜到場，展示和講解傳統戲曲。

劉煜作為一名1992年出生的崑曲新生代力量，曾與大陸當紅饒舌歌手GAI周延合作《滄海一聲笑》，深受年輕族群歡迎。她接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，現如今崑曲的受眾不僅在不斷壯大，而且呈年輕化趨勢，「我們在非常美好的時代，從事傳統藝術。」

▲▼ 江蘇,蘇州,文化月 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲劉煜（右一）在與台生互動。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

談起兩岸崑曲交流，劉煜指出，她所在的劇團疫情前曾到台北、台中表演《牡丹亭》，當時是一票難求、座無虛席，「那時候挺意外的，發現原來台灣人也很懂崑曲，體會到傳統藝術沒有邊界，能很好地促進兩岸民眾交流融合。」

▲▼ 崑曲,青年文化月,蘇州 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲中國文化大學戲曲學院學生呂朋育（右）和吳佩琪（左）。（圖／記者蔡儀潔攝）

參與崑曲溯源之旅的台青們，則走進崑曲傳習所 ，了解崑曲的緣起和發展 ，期間中國文化大學戲曲學院學生呂朋育和吳佩琪，換上戲服參與互動。

呂朋育和吳佩琪表示，過去都是透過老師講解、影片或書籍瞭解崑曲文化，此次不僅親自來到發源地，而且現場欣賞了大師們如何演繹《牡丹亭》，感受很不一樣，「雖然兩岸學生身處的地點不同，但做的事情是一致的，未來可以多做交流。」

兩人接著介紹道，在台灣崑曲與京劇經常會融合演出，甚至還會結合西方現代戲劇，令年輕人更能接受和理解傳統戲曲，更好傳承傳統文化藝術。

資料顯示，崑曲有「百戲之母」之美譽，發源於元末明初的蘇州府崑山縣（今江蘇蘇州市崑山市巴城鎮），以曲唱為中心，唱念使用之語音為「中州韻」，主要以曲笛、鼓、板等樂器伴奏，風格纏綿婉轉細膩，故又有「水磨腔」之雅稱。

大陸現有專業崑曲劇團包含上海崑劇團、江蘇省演藝集團崑劇院、江蘇省蘇州崑劇院、杭州之浙江崑劇團、北京之北方崑曲劇院等。此外還有2015年新成立的崑山當代崑劇院。

ET快訊
快訊／台中、台南等5縣市明正常上班課　最新停班課一次看
快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課
男肚子「突像心臟亂跳」！慘叫一聲　醫驚：直接炸掉
她跨海力挺江宏傑！「親愛的弟弟」
快訊／10縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝
杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！
快訊／澎湖宣布明停班課！　最新停班課一次看
快訊／高雄「1區」明停班課
Netflix八月份最新片單公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台生參與蘇州「崑曲溯源之旅」　換戲服互動讚要多交流

蔣萬安「雙城論壇」講稿要審核？　陸委會：天方夜譚，從未有過

外語學院高材生當起「測芒師」　廣西芒果銷售漲5倍有秘密

外送員2次「褲襠拔毛」放餐點　美團：嚴厲處罰且報警

新郎新娘遭「壓頭拜堂」　雙方面無表情像互不認識

美國防授權法案加快對台軍售　陸國防部批：把台灣變成「地雷島」

武漢啟動「隨手拍」活動　兩岸青年交流回到歡樂學生時光

俄國防部長訪北韓　金正恩親自介紹「新型武器裝備」

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」跟蹤性侵！男方：根本不認識

怪男夏天穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案分工明確

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

台生參與蘇州「崑曲溯源之旅」　換戲服互動讚要多交流

蔣萬安「雙城論壇」講稿要審核？　陸委會：天方夜譚，從未有過

外語學院高材生當起「測芒師」　廣西芒果銷售漲5倍有秘密

外送員2次「褲襠拔毛」放餐點　美團：嚴厲處罰且報警

新郎新娘遭「壓頭拜堂」　雙方面無表情像互不認識

美國防授權法案加快對台軍售　陸國防部批：把台灣變成「地雷島」

武漢啟動「隨手拍」活動　兩岸青年交流回到歡樂學生時光

俄國防部長訪北韓　金正恩親自介紹「新型武器裝備」

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」跟蹤性侵！男方：根本不認識

怪男夏天穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案分工明確

旅天下曝有現增計畫　董座王文傑鼓勵未來超越雄獅

微波食物怕致癌？「4大危機」才該小心　營養師警告：會中毒

全壘打大賽只有「累」　鞏冠設目標：自己是自己對手

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

台灣女孩飛千里赴波蘭一睹球后風采　自製「加油國旗」獲外媒關注

情色教主點名啦啦隊女神「一脫回不去」　揭現實面：榨乾就淘汰

參考美職限制投球秒數？　葉總點出更重要的事

江恆亘跨海力挺江宏傑！　赴美放長假仍聲援「親愛的弟弟」

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

張家界又傳墜崖！警調查結果出爐

20歲絕美正妹跨欄奪冠　領獎1角度網暴動：最頂存在

女大生每月收「神秘生活費」　好心人曝光竟是他

兩岸青年文化月開幕　宋濤出席

玩大擺錘他張嘴大噴射嘔吐物猛下　下方遊客臉全黑

消失的秦剛成陸外交部熱點！發言人被問到笑了

河南90後女公車司機爆紅　穿漢服帶仙氣感

新人遭「壓頭拜堂」　雙方像不認識

攻頂正在拍美照！她瞬間消失直墜60m懸崖

杜蘇芮奔向福建　漳州市宣布「停班3天」

司機見童墜樓「伸臂飛撲」　孩父母送錦旗：只有感恩

9頭身跨欄美少女大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

看重台青就業！宋濤現身蘇州招聘會

大貓熊「翹腳腳」示意飼養員幫忙按摩 點頭撒嬌萌翻遊客

更多熱門

相關新聞

萌娃「坐10小時高鐵」無哭鬧　喊話：我能堅持

萌娃「坐10小時高鐵」無哭鬧　喊話：我能堅持

大陸近日頻傳小孩搭公共交通工具，太過吵鬧而影響其他乘客的事件。江蘇蘇州這名3歲女童和家人搭10小時高鐵，期間她會自己吃飯、吃零食和讀故事書，累了就睡覺，完全沒有哭鬧，並且不斷為自己加油喊話「我能堅持，不能大吼大叫」，事件曝光後也被網友大讚根本是天使寶寶。

建立兩岸護欄　從青年交流始

建立兩岸護欄　從青年交流始

她更衣遭男孩闖入2次「全被看光」　健身房：誤入

她更衣遭男孩闖入2次「全被看光」　健身房：誤入

第三屆兩岸青年文化月7／28開幕

第三屆兩岸青年文化月7／28開幕

女遊客疑高空彈跳休克

女遊客疑高空彈跳休克

關鍵字：

蘇州第二屆海峽兩岸青年文化月崑曲戲曲兩岸交流

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

江宏傑眼眶泛紅哭了！

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

鳳梨被爆有女友還射後不理！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面