台生參與蘇州「崑曲溯源之旅」　換戲服互動讚要多交流

▲崑曲老師在向台青們示範不同的動作。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

第三屆兩岸青年文化月26日在江蘇蘇州啟動，期間舉辦了4場文旅體驗、7條線路，譬如崑曲溯源之旅、尋味之旅等。在今（27）日的崑曲溯源之旅上，來自中國文化大學的2名台生換上戲服互動，並表示，雖然兩岸學生身處的地點不同，但做的事情是一致的，未來可以多做交流。

▲活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

蘇州今早舉行了「國潮風起 梨園新調」第三屆兩岸戲曲文化沙龍，邀請了大陸國家一級演員、江蘇省京劇院梅派青衣高飛和知名崑曲演員劉煜到場，展示和講解傳統戲曲。

劉煜作為一名1992年出生的崑曲新生代力量，曾與大陸當紅饒舌歌手GAI周延合作《滄海一聲笑》，深受年輕族群歡迎。她接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，現如今崑曲的受眾不僅在不斷壯大，而且呈年輕化趨勢，「我們在非常美好的時代，從事傳統藝術。」

▲劉煜（右一）在與台生互動。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

談起兩岸崑曲交流，劉煜指出，她所在的劇團疫情前曾到台北、台中表演《牡丹亭》，當時是一票難求、座無虛席，「那時候挺意外的，發現原來台灣人也很懂崑曲，體會到傳統藝術沒有邊界，能很好地促進兩岸民眾交流融合。」

▲中國文化大學戲曲學院學生呂朋育（右）和吳佩琪（左）。（圖／記者蔡儀潔攝）

參與崑曲溯源之旅的台青們，則走進崑曲傳習所 ，了解崑曲的緣起和發展 ，期間中國文化大學戲曲學院學生呂朋育和吳佩琪，換上戲服參與互動。

呂朋育和吳佩琪表示，過去都是透過老師講解、影片或書籍瞭解崑曲文化，此次不僅親自來到發源地，而且現場欣賞了大師們如何演繹《牡丹亭》，感受很不一樣，「雖然兩岸學生身處的地點不同，但做的事情是一致的，未來可以多做交流。」

兩人接著介紹道，在台灣崑曲與京劇經常會融合演出，甚至還會結合西方現代戲劇，令年輕人更能接受和理解傳統戲曲，更好傳承傳統文化藝術。

資料顯示，崑曲有「百戲之母」之美譽，發源於元末明初的蘇州府崑山縣（今江蘇蘇州市崑山市巴城鎮），以曲唱為中心，唱念使用之語音為「中州韻」，主要以曲笛、鼓、板等樂器伴奏，風格纏綿婉轉細膩，故又有「水磨腔」之雅稱。

大陸現有專業崑曲劇團包含上海崑劇團、江蘇省演藝集團崑劇院、江蘇省蘇州崑劇院、杭州之浙江崑劇團、北京之北方崑曲劇院等。此外還有2015年新成立的崑山當代崑劇院。