「女性在民眾黨只被作為遮羞布」　她揭柯文哲流失女性選民原因

▲吳欣岱點出柯文哲流失女性選民原因。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」遊行，被外界認為現場多為民眾黨總統參選人柯文哲的支持者，也有網友發現參與者男女比例懸殊，現場更有一名女性舉著手牌列出柯文哲過往歧視女性的言論。台灣基進北市黨部主委吳欣岱23日就在臉書點出柯文哲流失女性選民的原因，直言女性在民眾黨內是有話語權的一份子，還是只被拿來作為遮羞布的存在，從幾件事能窺知一二。

「不是有女生就表示不父權」，吳欣岱指出，柯文哲發現716遊行沒有女性要來，受訪的時候就說「黨內有名的女性很多，台灣民眾黨內女生比男生還厲害」；而柯文哲競辦總幹事黃珊珊也不斷地替他說話，說工作不力時，柯文哲對女性同仁「特別包容」，但吳欣岱也諷刺，這麼說應該沒有比較好。

吳欣岱表示，女性在民眾黨內到底是有話語權的一份子，還是只被拿來作為遮羞布的存在，從幾件事能窺知一二。她舉例，前陣子柯文哲「太監說」惹議的時候，同黨台北市議員林珍羽替柯文哲跟大眾道歉止血，才被柯文哲怒批是「墊高自己」，完全表露自己權威人格不容質疑的心態。

吳欣岱再提到，儘管生命中有女性角色，但對柯文哲來說，這些人中真正值得尊重的對象應該寥寥可數，無論是跪在地上擦地的、梳頭的、擦汗的，或如柯文哲所說「因為長得漂亮而被僱來當發言人的」，對他來說都只是工具般的存在。

吳欣岱強調，追根究底，柯文哲始終都透過各種失言來打造自己「不把平等價值放在眼裡」的人設，對黨內發生的MeToo事件也毫無作為，這才是流失女性選民的原因。她直言，這些個性和價值觀的缺陷不改，「把所有批評都歸納為政敵攻擊，推出再多女性候選人都沒有用啦。」