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社會 社會焦點 保障人權

杜蘇芮颱風掃過屏東...預警性撤離323人　收容安置110人

▲屏東縣長周春米坐鎮災害應變中心關心杜蘇芮颱風動向 。（圖／縣政府提供）

▲屏東縣長周春米坐鎮災害應變中心關心杜蘇芮颱風動向 。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

杜蘇芮颱風掃到恆春，並為霧台、三地門、瑪家、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等原鄉帶來豪雨，周春米縣長今(27)日在工作會報提醒鄉親要加強警戒土石流及崩塌災害。

▲屏東縣長周春米坐鎮災害應變中心關心杜蘇芮颱風動向 。（圖／縣政府提供）

杜蘇芮颱風來襲，屏東首當其衝，屏東縣政府根據中央氣象局預報資料，27日宣佈停止上班、停止上課。周縣長表示，從26日深夜至27日清晨，雖然平地區域暫時還感受不到風雨威力，但屏東仍籠罩在杜蘇芮颱風威脅中，尤其山區、沿海離島及低窪地區，仍不可掉以輕心，須慎防淹水災害。

▲屏東縣長周春米坐鎮災害應變中心關心杜蘇芮颱風動向 。（圖／縣政府提供）

▲泰武鄉武潭村屏路樹倒塌致高壓線斷落，停電456戶，台電搶修（台電提供）

她隨後趕往沿海地區視察，佳冬鄉大武丁抽水站、林邊鄉公所瑤子口橋、東港分局後方排水、東港漁港、新園烏龍抽水站，要求務必確認抽水站、抽水機功能運轉順暢，以利及時排洪。

依災害應變中心資料顯示，霧台、三地門、瑪家、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等原鄉，累積雨量已達280毫米以上，土石流潛勢溪流達黃色警戒40條。縣府團隊及國軍自26日起協助部落、低窪地區或獨居長輩、弱勢民眾預警性撤離，截至27日上午9時統計已撤離323人，分別為滿州鄉70人、霧臺鄉24人、來義鄉196人、獅子鄉4人、牡丹鄉21人、枋寮鄉8人，除部分依親外，收容安置110人。

部分道路交通也實施預警性封閉，其中三地門鄉德文路口至神山、三地門鄉鄉道屏31線終點7K+616往德文部落方向全線封閉；春日鄉鄉道屏146線4K+500起至終點11K+846止(後山部落聯絡道路)封閉，請從前山道路部落聯絡道替代道路前往，提醒用路人注意。

泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭2K+500處起至7K+500處(往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前)，要前往紫心樓民眾可改走屏102線接佳平聯络道抵達；欲往佳興村的民眾，可由屏110線接大後部落聯絡道抵達。

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