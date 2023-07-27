趁颱風夜挑「沒上鎖轎車」下手　台南慣竊菸渣味露餡

記者林悅／台南報導

42歲陳姓男子趁杜蘇芮颱風來襲期間犯案，26日凌晨2時許，他先前往中華西路2段某民宅前，行竊自小客車內置物箱3000元，再到頂美二街，以同一手法搜刮車內3包香菸價值300元後離去，市警二分局據報調閱周邊影像，鎖定陳嫌涉案，迅速在26日晚上7時許，在東區某網咖店將陳嫌查獲到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲42歲陳姓男子，趁杜蘇芮颱風來襲大家注意防災期間，連續行竊他人車上財物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，陳嫌有竊盜紀錄，常於深夜徒步於市區道路行走，如發現有路旁停放汽車無上鎖，則隨機拉啟車門來行竊車內財物。他趁杜蘇芮颱風來襲，26日凌晨2時許先前往中華西路2段某民宅前，發現吳姓被害人之汽車未上鎖，開啟副駕駛座車門進入行竊車內置物箱3000元；10分鐘後又步行前往鄰近700公尺外之頂美二街，發現郭姓被害人車未上鎖，也以相同手法搜刮放於車內3包香菸（價值300元）後離去。

第一件吳姓被害人因無抽菸，準備開車時發現車內有莫名菸味及菸灰渣，經檢查車內物品後始發現放於置物箱之3000元遭竊，急忙報案。第二分局長樂派出所員警於26日中午受理上述竊案立即調閱分析影像比對，研判確認均同為轄內列管之陳姓慣竊所為，乃立即兵分多路前往其平日流連之網咖店查訪，經與相關店家聯繫，26日上7時許前往東區中華東路某網咖查訪，果然發現陳男正於網咖內消費打玩遊戲，即上前確認身分，經員警出示相關行竊影像具體事證，帶回派出所調查後，依竊盜罪嫌送辦。陳嫌行竊所得之現金及香菸，均已花用吸食殆盡。

二分局表示，民眾之財產安全為警察機關所重視，舉凡發生各類竊案，必定積極速求偵破以遏阻宵小再度犯案；本案犯嫌行竊手法熟練，不排除另涉其他案件，民眾如有相關資訊均可與第二分局偵查隊來聯繫；同時也提醒民眾汽、機車停放後，務必確認上鎖，且車內或置物箱避免放置貴重物品，多一分防竊警覺，當可減少被害之機會。