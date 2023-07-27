快訊／無醫師資格卻「替林書豪針灸」　御用按摩師當密醫下場曝

▲台裔前NBA球星林書豪。（圖／PLG職籃提供）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台裔前NBA球星林書豪的御用按摩師羅鈞諭，日前遭爆料「沒有醫事人員執照」卻替人針灸，涉「密醫」行為，台北市衛生局調查後，將羅移交地檢署調查。台北地檢署27日偵結，給予緩起訴一年，並應於處分確定3個月內，向國庫支付新台幣3萬元。

林書豪曾在2017年遭逢嚴重膝傷，先前他在IG上分享合作13年的按摩師羅鈞諭替他針灸的畫面，對方不僅長期替他針灸，還曾陪他到對岸打球，但畫面曝光後，羅卻遭人爆料，他其實並沒有「醫師資格」。透過衛福部「醫事查詢系統」查詢，「羅鈞諭」並非合法登記的醫事人員，包括西醫師、中醫師、物理治療師等，搜尋結果都是「目前未有符合條件的資料」。

▲林書豪分享接受羅鈞諭治療短影片。（圖／翻攝自Istagram／jlin7）

台北市衛生局介入調查後，將羅男移交地檢署調查。台北地檢署27日偵結指出，羅男是以提供足體養生及推拿按摩為職業的人，長期受球隊聘請以推拿按摩方式協助球隊成員等人去除疲勞，但他明知自己並沒有取得合法醫師資格，不能執行醫療業務，竟然仍在2023年3月至5月間，前後3至4次在林書豪承租的公寓內替林進行針灸。

檢方表示，羅男的行為涉犯醫師法第28條違法執行醫療業務罪嫌，法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪，考量羅男並無前科，且坦承犯行，其素行、犯後態度均良好，決定給予緩起訴處分， 緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處後3個月內，向國庫支付新台幣3萬元。