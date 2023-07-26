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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯吃堅果遭出征！網力挺喊「加油」　諷民進黨是高端代言人

▲▼徐巧芯聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯。（資料圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前於直播節目中，吃播萬歲牌堅果，結果遭到綠營側翼網軍不斷攻擊，還向萬歲牌廠商私訊、留言謾罵，使徐巧芯26日晚間表示，對於業者受到波及感到抱歉，竟然成為繼丁特後，又一個因為「黨不喜歡」而必須道歉的人，而網友也留言力挺徐巧芯，直言「照這個邏輯，民進黨就是高端的代言人囉？」

徐巧芯26日晚間於臉書表示，關於自己在直播中吃萬歲牌堅果，導致側翼群起圍攻品牌方，然後廠商說她不是代言人，側翼就開心得半死、自嗨到不行這件事，「可以看出綠營側翼的無恥沒底線。」

徐巧芯提及，這群人動不動就出征，還把這視為引以為傲的事，「自己腦子不好使、搞不清楚狀況，還好意思逼著人家道歉，把廠商霸凌到只能道歉以後再沾沾自喜，沒看過這麼自我感覺良好又白癡的群體。」自己從頭到尾都不是代言人，何來廠商切割？她也沒拿業者的錢，甚至算不上業配，純粹是在節目中吃製作單位提供的食物。

▲▼國民黨團召開人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化記者會 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯說，對於讓業者受到波及感到很抱歉，「我們竟然成為繼丁特之後，又一個因為『黨不喜歡』所以必須要道歉的，何其可笑。」如果因為政治人物吃了某一家產品就是代言，那她每天在外面吃三餐都是代言，店家就要被出征攻擊的話，「為了不要傷害到店家，我是不是三餐都不能吃，我是不是餓死算了？難道民進黨不喜歡的政治人物就要餓死，他們才開心嗎？這什麼悲慘世界啦，笑死。」

而徐巧芯也稱，自己將於27日晚間直播再買100包產品，而且抽獎送給大家，「#哥布林出征寸草不生」、「#大家都覺得你噁心只有你自己開心」。

面對徐巧芯的貼文，網友也於底下留言替徐巧芯加油打氣，紛紛表示「加油，戰力超強」、「台灣真的沒救了 連吃個零食也要搞立場」、「就是欣賞這種嗆辣度」、「沒辦法，不然怎麼洗被丁特影響皇城和氣的新聞」、「在綠色恐怖的時代下，敢挺身而出的都是勇者」、「找不到東西可以打，只好亂打一通，照這個邏輯，民進黨就是高端的代言人囉」。

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