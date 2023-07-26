篩檢送禮券！衛生所檢驗師私吞219張　吐回贓款獲減刑...仍要坐牢

▲桃園市大園區衛生所黃姓醫事檢驗師於2020年間利用職權偽造簽名並侵佔萊爾富超商禮券萬餘元被查獲，儘管繳回犯罪所得，桃園地院仍依侵占公有財物罪判刑必須入獄。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區衛生所黃姓醫事檢驗師，2020年間利用承辦市府「愛滋病及性病防治計畫」業務機會，偽造上百件民眾簽名，領走面額共計1萬950元的50元禮券，事後被查獲後坦承犯行並自白繳回犯罪所得。桃園地院審理時雖然減刑，法官仍依侵占公有財物罪，判處有期徒刑1年3月，褫奪公權2年，全案還可上訴。

檢警調查，黃女於2020年在大園區衛生所擔任醫事檢驗師，為依法令服務於地方自治團體所屬機關之公務員，桃園市政府衛生局於推出「年傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治計畫」，凡至衛生所參與愛滋病與性病篩檢者，可獲贈萊爾富超商面額50元禮券1張，黃女為計畫業務承辦人，負責篩檢及核發禮券等業務，黃女取得衛生局領取超商禮券共290張後負責保管，不料自2020年3月6日至同8月31日間，竟偽造民眾簽名冒領禮券，前後侵吞計219張、金額1萬950元的禮券。

桃園市衛生局發現後緊急拿回剩餘的禮券，黃女雖然繳回犯罪所得，但仍遭桃園地檢署依貪汙罪起訴。

桃園地院審理時，被告黃女坦承犯行不諱，並經桃園市調處偵訊筆錄、多名證人指證等佐證犯行明確；法官審酌，被告黃女犯罪有無可憫恕之事由，查被告侵占禮券，共計1萬950元，金額非鉅，相較於侵占高額公有財物、侵占之物對於公務之進行造成妨害或嚴重侵害公共利益之人，惡性顯然較低，依貪污條例規定予以減輕其刑。

另一方面，雖然黃女極力爭取緩刑機會，但法官認為，黃女先前曾因偽造文書罪被判刑3月，緩刑2年，緩刑期間尚未屆滿，前案宣告徒刑未失效力，不符合緩刑要件，法官審結依侵占公有財物罪，判處有期徒刑1年3月，褫奪公權2年，全案還可上訴。