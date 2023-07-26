保育珍稀物種諸羅樹蛙　12名農友獲頒「最佳筍友」標章

▲諸羅樹蛙為台灣特有種，也是農委會公告的珍貴稀有保育類野生動物。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

被列為珍貴希有保育類野生動物的諸羅樹蛙，是台灣特有種，主要分布在雲嘉南地區，近年來因為農村產業結構、土地利用改變，導致棲地受破壞。林務局嘉義林區管理處去年發表「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」，鼓勵有機耕作，與諸羅樹蛙共存，目前已有12位農民取得該標章使用權，獲得保育諸羅樹蛙的「最佳筍友」標章。

1995年才發表的兩棲類新種諸羅樹蛙為台灣特有種，也是農委會公告的珍貴稀有保育類野生動物，僅分布在雲嘉南地區溪流流域的雜木林、竹林、果園。在嘉義地區有70%的諸羅樹蛙就住在竹林，雨後夜晚經過竹林，就可以聽到俗稱「雨怪」的諸羅樹蛙清脆悅耳的鳴唱聲。與農地有高度依存關係的諸羅樹蛙，近年來因農村產業結構、土地利用等改變，棲地日漸消失。

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台南區農業改良場長楊宏瑛表示，近年來執行國土生態保育綠色網絡建置計畫工作，推展擴大友善農作面積，降低動物毒害問題，並配合嘉義林區管理處推動「友善諸羅樹蛙棲地管理方法」，以營造適合諸羅樹蛙活動與繁殖的棲地為目標，鼓勵筍農朝友善或有機耕作，降低農藥與除草劑對環境的干擾，維持竹筍產業及竹林的存在，諸羅樹蛙的棲息環境與族群即可獲得保障。

楊宏瑛指出，民眾可以透過消費，選購有「諸羅樹蛙標章」認證的竹筍，以「購買」分攤農友為保育多付出的成本、支持農友的熱情與理念，更讓這群特有的綠色小精靈可以在嘉義竹林裡生存鳴唱。





▲12位農民取得「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」使用權，從事有機耕作，與諸羅樹蛙共存。（圖／農委會提供）