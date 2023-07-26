臉書資安APP「暗中收集用戶資訊」　Meta被澳洲罰款4.2億

▲ 澳洲法院開罰臉書母公司2000萬澳幣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Facebook於2016年推出一款號稱可保障用戶個資安全的VPN應用程式Onavo，卻暗中為廣告目的收集用戶資料，母公司Meta於26日被澳洲法院處以2000萬澳幣（約新台幣4.2億）罰款，而這款APP現已下架。

根據《路透》，澳洲聯邦法院26日命令Meta支付合計2000萬澳幣的罰款，因為該公司利用一款號稱可保護隱私的手機APP，暗中收集用戶資料。

法院還要求Meta，透過子公司Facebook Israel及現已下架的應用程式Onavo，向提起民事訴訟的澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）支付40萬澳幣（約新台幣844萬）訴訟費。

Onavo是一款提供VPN服務的APP，2016年至2017年上架期間，據稱可用來保護個資安全。但法官亞伯拉罕（Wendy Abraham）在判決書中指出，Facebook為了自身廣告目的，利用Onavo收集用戶使用其他APP的位置、時間和頻率，以及他們訪問的網站，卻未對外公開，可能剝奪千上萬澳洲用戶的選擇權，讓他們在不知道自己的資料會被收集及使用的情況下，下載或使用Onavo Protect。

伯拉罕補充，法院本可處以數千億美元罰款，因為這款APP在澳洲被下載27萬1220次，而每次違反消費者法可罰款110萬澳幣，但上述違規被認定為單一行為。

這筆罰款金額已經雙方同意，去年在全球收益達1160億美元的Meta也聲明表示，ACCC已經了解到，該公司從未企圖誤導客戶。

Meta自從爆出在2016年美國大選間，允許英國數據公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）取得數千萬用戶資料的醜聞後，因個資爭議在澳洲面臨一連串法律問題，在26日判決出爐後落幕，但澳洲資料專員辦事處（Office of the Australian Information Commissioner）對Meta與劍橋分析在澳洲交易提起的民事訴訟仍未解決。