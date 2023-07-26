白宮最兇「司令」！拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

▲拜登愛犬「司令」（Commander）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國特勤局內部紀錄指出，拜登愛犬「司令」（Commander）4個月內咬傷7名白宮特勤人員，其中一人傷勢嚴重到需送醫治療，白宮則將這一連串事件歸咎於適應問題。事實上，拜登的寵物誤傷白宮工作人員並不是第一次，前一隻狗狗「少校」（Major）2年前就因咬人事件被送養。

綜合紐約郵報、美聯社等報導，美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）25日公布近200頁的特勤局紀錄顯示，2022年10月至2023年1月期間，「司令」至少發生10次攻擊事件。其中一名受害者被咬傷右上臂和大腿送醫治療，後續3天無法正常工作。

這起事件發生於2022年11月，當時這名人員坐在白宮樓梯間稍作休息，未料「司令」突然衝上來咬住他的手臂，他站起來後又被咬了大腿等部位，經白宮醫療部門緊急治療後被送醫，事後曾透過電子郵件向同事抱怨道，「我的腿和手臂痛死了。開什麼玩笑...如果不是他們的狗，牠早就被安樂死了。」

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，「特勤局在過去幾任總統期間，都掌握了如何處理家庭寵物的問題，這次事件也不例外，我們非常重視員工的安全和福祉。」

第一夫人吉兒（Jill Biden）發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）則回應，白宮對於寵物來說是個「獨特且經常充滿壓力的環境」，拜登夫婦正在尋找對大家都好的處理方式。

▲拜登和先前兩隻愛犬「冠軍」（左，已逝）和「少校」（右，已送離白宮）。（圖／翻攝自Instagram／Potus）



據悉，拜登前一隻狗狗「少校」（Major）2021年入住白宮後，多次出現攻擊行為，包括跳躍、吠叫和衝撞，2個月後就因咬傷維安人員轉由拜登好友飼養。「司令」則是未滿2歲的德國牧羊犬，也是拜登帶進白宮的第3隻狗狗，目前尚不清楚牠是否會像「少校」一樣離開白宮。