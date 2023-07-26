最新風雨預測！花東達「颱風假標準」　3縣市山區雨量也達標

▲24小時累積雨量預測。（圖／氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮進逼，花蓮縣政府宣布，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等三鄉鎮今日下午起停班停課。根據氣象局提供的最新24小時雨量累積圖顯示，台東、花蓮全縣均達到「未來24小時累積雨量山區200毫米及平地350毫米」的颱風假標準，另外宜蘭山區、高雄山區、屏東山區的雨量預測也有達標，台中山區、南投山區則接近標準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。

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根據氣象局24小時累積雨量預測圖顯示，台東縣平地累積雨量250-400毫米、山區300-490毫米，花蓮平地250-400毫米、山區300-490毫米，均有達到颱風假標準。

另外，宜蘭山區24小時累積雨量預測為250-400毫米、高雄山區150-300毫米、屏東山區300-490毫米，也有達到颱風假標準。至於台中山區150-250毫米、南投山區150-250毫米則是接近標準。風力預測部分則是金門縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島最高，均為平均風力6-7級、陣風9-10級，勉強達標。

▲各地風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲天然災害停止辦公及上課作業辦法規定。（圖／人事行政總處）